https://ria.ru/20210505/golod-1731226230.html

ООН заявила о серьезном продовольственном кризисе в мире

ООН заявила о серьезном продовольственном кризисе в мире

Число людей, столкнувшихся с проблемой острого отсутствия продовольственной безопасности и нуждающихся в экстренной помощи для выживания и сохранения источников РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T18:12

2021-05-05T18:12

2021-05-05T18:13

антониу гутерреш

гаити

сирия

оон

южный судан

в мире

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РИМ, 5 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Число людей, столкнувшихся с проблемой острого отсутствия продовольственной безопасности и нуждающихся в экстренной помощи для выживания и сохранения источников средств к существованию, достигло наиболее высокого уровня за пять лет, говорится в докладе Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами – международного альянса ООН, ЕС, правительственных и неправительственных организаций, занимающихся преодолением продовольственных кризисов.Согласно документу, в результате конфликтов, экономических потрясений, в том числе обусловленных пандемией COVID-19, и экстремальных погодных явлений в 2020 году по меньшей мере 155 миллионов человек оказались в ситуации острого голода.Доклад, который распространила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, делает неутешительный вывод, что острый голод остается насущной проблемой для миллионов людей.С острым отсутствием продовольственной безопасности, соответствующей кризисным и более тяжелым ситуациям, в 2020 году столкнулись не менее 155 миллионов человек в 55 странах/территориях, что приблизительно на 20 миллионов больше по сравнению с предыдущим годом. Это сигнализирует о тревожной тенденции к неуклонному росту масштабов острого отсутствия продовольственной безопасности, которая наблюдается с 2017 года, когда вышел первый доклад.Порядка 133 тысяч человек из общего числа оказались в условиях "катастрофического" отсутствия продовольственной безопасности в Буркина-Фасо, Южном Судане и Йемене, где потребовалось принять экстренные меры для предотвращения массовой гибели населения и краха всей системы хозяйствования.Еще по крайней мере 28 миллионов человек в 2020 году находились "буквально в шаге от голодного истощения" в условиях "чрезвычайной ситуации" отсутствия продовольственной безопасности. В 38 странах или территориях благодаря срочным мерам удалось спасти жизни людей и сохранить источники их средств к существованию, а также предотвратить распространение массового голода.Проблема острого отсутствия продовольственной безопасности по-прежнему острее всего стоит в странах Африки. Около 98 миллионов человек – то есть две трети – столкнувшихся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности в 2020 году, проживали именно на Африканском континенте. Однако эта проблема затронула и страны, расположенные в других частях света, в том числе Йемен, Афганистан, Сирию и Гаити, которые вошли в десятку стран, где в прошлом году были зафиксированы наиболее тяжелые продовольственные кризисы.Среди ключевых факторов роста масштабов проблемы голода доклад приводит конфликты, экономические потрясения, во многих случаях обусловленные пандемией COVID-19. За ними следуют погодные явления, которые опустились на третье место в списке основных причин, и экстремальные погодные явления."Хотя конфликт останется главным фактором продовольственных кризисов в 2021 году, пандемия COVID-19 и меры по ее сдерживанию, а также экстремальные погодные явления продолжат усугублять проблему острой нехватки продовольствия в нестабильных в экономическом отношении странах", - говорится в тексте доклада."Конфликт и голод являются взаимоусиливающими явлениями. Для решения любой из этих проблем необходимо заниматься решением обеих одновременно... Мы должны сделать все возможное, чтобы разорвать этот порочный круг. Решение проблемы голода – это основа стабильности и мира", – заявил генсек ООН Антониу Гутерреш во вступительной части доклада.

https://ria.ru/20210311/golod-1600844503.html

https://ria.ru/20210212/golod-1597293039.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/koronavirus-1591674790.html

гаити

сирия

южный судан

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антониу гутерреш, гаити, сирия, оон, южный судан, в мире