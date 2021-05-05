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https://ria.ru/20210505/fizkultura-1731180236.html
Опрос показал, сколько россиян регулярно занимаются физкультурой
Опрос показал, сколько россиян регулярно занимаются физкультурой
Главными мотивами для занятий физкультурой и спортом россияне считают укрепление здоровья и желание улучшить внешний вид, но лишь примерно каждый седьмой ходит... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T12:06
2021-05-05T12:06
россия
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Главными мотивами для занятий физкультурой и спортом россияне считают укрепление здоровья и желание улучшить внешний вид, но лишь примерно каждый седьмой ходит в спортзал хотя бы раз в неделю, говорится в исследовании Национального фитнес-сообщества, которое есть у РИА Новости."Наиболее распространенным мотивом у россиян, занимающихся физической культурой и спортом, является развитие физических качеств и укрепление здоровья (75,3%). Со значительным отрывом идёт желание улучшить внешний вид (24,7%)", - подсчитали авторы исследования."При этом физической культурой занимаются еженедельно только 15% опрошенных россиян. Однако количество жителей России, потенциально готовых заниматься физической культурой, довольно велико — 52,7%", - отмечается в обзоре.Непосредственно во время физкультурно-оздоровительных занятий люди обращают внимание на приобретение полезных умений и навыков (47,3%), оптимизацию двигательного режима (34%). К освоению новых видов физической активности стремятся 18,7% респондентов.Опрос россиян проводился методом рандомной выборки респондентов различных возрастных групп, социального статуса и территории проживания. В опросе принимало участие 1500 россиян.По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, "интерес на различных занятиях испытывают 50% россиян, занимающихся видами физкультурно-оздоровительной деятельности, веселье и радость - положительные эмоции — 47% опрошенных, скуку и неприятные эмоции – 3%".Национальное фитнес-сообщество (НФС) - официальный партнер Минспорта РФ, первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в которое входят 1750 фитнес-клубов из 77 регионов, девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительные компании различных специализаций и одна коллегия адвокатов.
https://rsport.ria.ru/20210430/sport-1730666822.html
https://ria.ru/20210418/sport-1728781644.html
https://rsport.ria.ru/20210420/pokhudenie-1729111982.html
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353
60
россия, общество

Опрос показал, сколько россиян регулярно занимаются физкультурой

12:06 05.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПожилые люди во время занятий в фитнес-клубе в Москве
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Главными мотивами для занятий физкультурой и спортом россияне считают укрепление здоровья и желание улучшить внешний вид, но лишь примерно каждый седьмой ходит в спортзал хотя бы раз в неделю, говорится в исследовании Национального фитнес-сообщества, которое есть у РИА Новости.
"Наиболее распространенным мотивом у россиян, занимающихся физической культурой и спортом, является развитие физических качеств и укрепление здоровья (75,3%). Со значительным отрывом идёт желание улучшить внешний вид (24,7%)", - подсчитали авторы исследования.
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"При этом физической культурой занимаются еженедельно только 15% опрошенных россиян. Однако количество жителей России, потенциально готовых заниматься физической культурой, довольно велико — 52,7%", - отмечается в обзоре.
Непосредственно во время физкультурно-оздоровительных занятий люди обращают внимание на приобретение полезных умений и навыков (47,3%), оптимизацию двигательного режима (34%). К освоению новых видов физической активности стремятся 18,7% респондентов.
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Опрос россиян проводился методом рандомной выборки респондентов различных возрастных групп, социального статуса и территории проживания. В опросе принимало участие 1500 россиян.
По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, "интерес на различных занятиях испытывают 50% россиян, занимающихся видами физкультурно-оздоровительной деятельности, веселье и радость - положительные эмоции — 47% опрошенных, скуку и неприятные эмоции – 3%".
Национальное фитнес-сообщество (НФС) - официальный партнер Минспорта РФ, первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в которое входят 1750 фитнес-клубов из 77 регионов, девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительные компании различных специализаций и одна коллегия адвокатов.
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