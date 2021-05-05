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В Москве в этом году чаще всего за парковку без номеров эвакуировали BMW
В Москве в этом году чаще всего за парковку без номеров эвакуировали BMW
Почти 700 машин без номеров эвакуировали на спецстоянки Москвы с начала года, чаще всего на спецстоянках оказывались автомобили BMW, сообщается в... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T14:36
2021-05-05T14:36
2021-05-05T14:38
lexus
авто
bmw ag
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Почти 700 машин без номеров эвакуировали на спецстоянки Москвы с начала года, чаще всего на спецстоянках оказывались автомобили BMW, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."С начала года на спецстоянки моспаркинга эвакуировали почти 700 машин без номеров. Чаще всего их оставляли на уличных парковках в людных местах. Такие авто могут быть опасны. Мы эвакуируем их, чтобы проверить, находятся ли они в угоне и не используют ли их в преступной деятельности", - говорится в сообщении.Отмечается, что чаще всего на спецстоянках оказывались BMW (120), Mercedes-Benz (100), Kia (51 раз), Hyundai (46 раз), Toyota (45 раз)."А еще 20 Porsche, 11 Lexus и даже один Aston Martin и Maserati", - добавляется в сообщении.
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lexus, авто, bmw ag, москва, происшествия
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости.
Почти 700 машин без номеров эвакуировали на спецстоянки Москвы
с начала года, чаще всего на спецстоянках оказывались автомобили BMW
, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"С начала года на спецстоянки моспаркинга эвакуировали почти 700 машин без номеров. Чаще всего их оставляли на уличных парковках в людных местах. Такие авто могут быть опасны. Мы эвакуируем их, чтобы проверить, находятся ли они в угоне и не используют ли их в преступной деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего на спецстоянках оказывались BMW (120), Mercedes-Benz (100), Kia (51 раз), Hyundai (46 раз), Toyota (45 раз).
"А еще 20 Porsche, 11 Lexus
и даже один Aston Martin и Maserati", - добавляется в сообщении.