https://ria.ru/20210505/evakuatsiya-1731198044.html

В Москве в этом году чаще всего за парковку без номеров эвакуировали BMW

В Москве в этом году чаще всего за парковку без номеров эвакуировали BMW

Почти 700 машин без номеров эвакуировали на спецстоянки Москвы с начала года, чаще всего на спецстоянках оказывались автомобили BMW, сообщается в... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T14:36

2021-05-05T14:36

2021-05-05T14:38

lexus

авто

bmw ag

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Почти 700 машин без номеров эвакуировали на спецстоянки Москвы с начала года, чаще всего на спецстоянках оказывались автомобили BMW, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."С начала года на спецстоянки моспаркинга эвакуировали почти 700 машин без номеров. Чаще всего их оставляли на уличных парковках в людных местах. Такие авто могут быть опасны. Мы эвакуируем их, чтобы проверить, находятся ли они в угоне и не используют ли их в преступной деятельности", - говорится в сообщении.Отмечается, что чаще всего на спецстоянках оказывались BMW (120), Mercedes-Benz (100), Kia (51 раз), Hyundai (46 раз), Toyota (45 раз)."А еще 20 Porsche, 11 Lexus и даже один Aston Martin и Maserati", - добавляется в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

lexus, авто, bmw ag, москва, происшествия