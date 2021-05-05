Небензя уличил западных коллег в нежелании слушать правду о Донбассе
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
ООН, 5 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя упрекнул западных коллег по Совбезу в нежелании слушать неудобную правду о событиях на Украине.
В среду Россия провела неформальное заседание СБ ООН "Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине". На мероприятии по видеосвязи выступили участники событий в Одессе: бывший замглавы одесской милиции Дмитрий Фучеджи, бывший депутат облсовета и кандидат в мэры Одессы Алексей Албу, а также Сергей Киричук. О своей истории поведала жительница Горловки Анна Тув, потерявшая мужа и дочь во время обстрела украинскими военными. Она также рассказала о продолжающихся преступлениях украинских националистов против мирного населения и о нежелании Киева расследовать все подобные дела.
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Западные государства решили быть представлены на мероприятии не на уровне постпредов. Никто из них никак не отреагировал и не прокомментировал слова очевидцев событий на Украине. Вместо этого Эстония, Ирландия, Франция, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия обвинили Россию в том, что она провела сегодняшнее мероприятие, "чтобы снова продвинуть ложный сюжет об Украине". Западные страны заявили, что сожалеют в связи с "этой преднамеренной попыткой отвлечь внимание международного сообщества от продолжающейся дестабилизирующей деятельности России против Украины". При этом они призвали Россию прекратить политизировать человеческие трагедии.
Небензя в свою очередь напомнил, что все время с момента переворота в Киеве западные коллеги в Совете Безопасности "активно защищают каждое действие украинских властей, обвиняя Россию и русскоговорящее население этой страны в блокировке урегулирования конфликта на Украине".
"Все, что мы тут говорили, было названо российской пропагандой. Некоторые из вас утверждают, что это неверная картина, что это продукт российской пропаганды. Но люди, которых вы видели сегодня, настоящие. Все они стали жертвами постмайданной Украины и решили сегодня поделиться с вами своим опытом", - сказал Небензя.
"Фактически вы называете российской пропагандой ту очень неудобную информацию, которую вы должны слушать, и тех людей, которые могут предоставить такую информацию", - подчеркнул он.