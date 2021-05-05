https://ria.ru/20210505/demarsh-1731153831.html

Посольство России назвало вызов посла в МИД Франции демаршем ЕС

Посольство России назвало вызов посла в МИД Франции демаршем ЕС

В российской дипмиссии в Париже назвали вызов посла Алексея Мешкова в министерство иностранных дел Франции частью согласованного странами Евросоюза демарша. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T01:34

2021-05-05T01:34

2021-05-05T01:34

россия

давид сассоли

европарламент

мария захарова

владимир чижов

еврокомиссия

мид франции‎

в мире

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В российской дипмиссии в Париже назвали вызов посла Алексея Мешкова в министерство иностранных дел Франции частью согласованного странами Евросоюза демарша.Накануне на встрече во французском внешнеполитическом ведомстве дипломату выразили осуждение из-за санкций Москвы против европейских чиновников. В МИД Франции также озабочены указом президента России, который ограничивает найм сотрудников в дипломатические представительства недружественных государств.Как сообщили журналистам в российском посольстве, беседа с Мешковым "во многом повторяет то, что было заявлено представителю России при ЕС"."Со своей стороны, посол дал уже неоднократно озвучивавшиеся российской стороной разъяснения по этому поводу, особо подчеркнул, что наши ответные меры были продиктованы решениями Евросоюза от 2 и 22 марта, когда въезд в эти страны был закрыт целому ряду российских официальных лиц", — говорится в комментарии.Реакция Еврокомиссии на санкцииВ ЕС оставляют за собой право ответить на санкции Москвы против европейских чиновников. Об этом постпреду России Владимиру Чижову сообщили на встрече в Еврокомиссии.Как говорится в соответствующем релизе, генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино и генсек ЕК Ильзе Юхансон вызвали Чижова, чтобы "осудить решение России". В Европейском союзе его считают "исключительно политически мотивированным" шагом без юридического обоснования.Представители Евросоюза напомнили о высылке Москвой чешских дипломатов и намерении России по формированию списка недружественных государств, "выразив обеспокоенность совокупным воздействием этих решений на отношения между ЕС и правительством Российской Федерации".Как отмечается в пресс-релизе постоянного представительства России при Евросоюзе, на встрече стороны выразили сожаление из-за "тенденции к ухудшению" диалога, а также отметили "важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации".Ответ России на европейские ограниченияРанее российское внешнеполитическое ведомство опубликовало имена восьми европейцев, которым запретили въезд в страну. В МИД подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на ограничения против шести россиян, которые Евросоюз ввел в марте в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека — такую реакцию вызвал арест Алексея Навального.Въезд запрещен председателю нацсовета Латвии по электронным СМИ Иварсу Аболиньшу, директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу, члену французской делегации в ПАСЕ Жаку Мэру, руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху, председателю Европарламента Давиду Сассоли, главе шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Осе Скотт, главе Языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску, зампреду Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, все действия России по введению санкций в отношении восьми чиновников ЕС являются исключительно "ответными мерами на те абсолютно недружественные, а иногда и враждебные действия, которые мы видим со стороны коллективного Запада".

https://ria.ru/20210429/politika-1730509224.html

https://ria.ru/20210430/sanktsii-1730788512.html

https://ria.ru/20210501/sderzhivanie-1730832759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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