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В Томской области возбудили дело о порче баннеров "Бессмертного полка"
В Томской области возбудили дело о порче баннеров "Бессмертного полка"
Следователи в Томской области завели уголовное дело за порчу баннеров "Бессмертного полка" на 17-летнюю девушку, сообщает в среду СУСК России по региону. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T12:21
2021-05-05T12:21
2021-05-05T12:21
россия
бессмертный полк
следственный комитет россии (ск рф)
томская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 5 мая - РИА Новости. Следователи в Томской области завели уголовное дело за порчу баннеров "Бессмертного полка" на 17-летнюю девушку, сообщает в среду СУСК России по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы ЗАТО Северск, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм)", - говорится в сообщении.По предварительным данным СК, ночью 3 мая подозреваемая, находясь возле здания одного из торговых центров в городе Северске, умышленно повредила установленные в общественном месте четыре баннера общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", посвященные годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в СК.
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/estoniya-1731101105.html
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россия, бессмертный полк, следственный комитет россии (ск рф), томская область, происшествия