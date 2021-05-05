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В Томской области возбудили дело о порче баннеров "Бессмертного полка"
В Томской области возбудили дело о порче баннеров "Бессмертного полка"
Следователи в Томской области завели уголовное дело за порчу баннеров "Бессмертного полка" на 17-летнюю девушку, сообщает в среду СУСК России по региону. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T12:21
2021-05-05T12:21
россия
бессмертный полк
следственный комитет россии (ск рф)
томская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 5 мая - РИА Новости. Следователи в Томской области завели уголовное дело за порчу баннеров "Бессмертного полка" на 17-летнюю девушку, сообщает в среду СУСК России по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы ЗАТО Северск, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм)", - говорится в сообщении.По предварительным данным СК, ночью 3 мая подозреваемая, находясь возле здания одного из торговых центров в городе Северске, умышленно повредила установленные в общественном месте четыре баннера общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", посвященные годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в СК.
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россия, бессмертный полк, следственный комитет россии (ск рф), томская область, происшествия

В Томской области возбудили дело о порче баннеров "Бессмертного полка"

12:21 05.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 5 мая - РИА Новости. Следователи в Томской области завели уголовное дело за порчу баннеров "Бессмертного полка" на 17-летнюю девушку, сообщает в среду СУСК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы ЗАТО Северск, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным СК, ночью 3 мая подозреваемая, находясь возле здания одного из торговых центров в городе Северске, умышленно повредила установленные в общественном месте четыре баннера общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", посвященные годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в СК.
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РоссияБессмертный полкСледственный комитет России (СК РФ)Томская областьПроисшествия
 
 
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