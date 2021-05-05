https://ria.ru/20210505/delo-1731181780.html

В Томской области возбудили дело о порче баннеров "Бессмертного полка"

В Томской области возбудили дело о порче баннеров "Бессмертного полка"

Следователи в Томской области завели уголовное дело за порчу баннеров "Бессмертного полка" на 17-летнюю девушку, сообщает в среду СУСК России по региону. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T12:21

2021-05-05T12:21

2021-05-05T12:21

россия

бессмертный полк

следственный комитет россии (ск рф)

томская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 5 мая - РИА Новости. Следователи в Томской области завели уголовное дело за порчу баннеров "Бессмертного полка" на 17-летнюю девушку, сообщает в среду СУСК России по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы ЗАТО Северск, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм)", - говорится в сообщении.По предварительным данным СК, ночью 3 мая подозреваемая, находясь возле здания одного из торговых центров в городе Северске, умышленно повредила установленные в общественном месте четыре баннера общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", посвященные годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в СК.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/estoniya-1731101105.html

россия

томская область

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2021

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россия, бессмертный полк, следственный комитет россии (ск рф), томская область, происшествия