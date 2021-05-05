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Консульская служба Болгарии начала прием документов россиян на визы
Консульская служба Болгарии начала прием документов россиян на визы
Консульская служба Болгарии в Москве возобновила в среду процесс приема документов на визу для российских граждан, сообщили РИА Новости в посольстве страны. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T21:54
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россия
москва
болгария
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Консульская служба Болгарии в Москве возобновила в среду процесс приема документов на визу для российских граждан, сообщили РИА Новости в посольстве страны."Министр здравоохранения Болгарии подписал указ, чтобы с 1 мая туристы, граждане РФ, чтобы после выходных мы начали выдавать визы. Есть, конечно, условия, которые надо соблюдать, - вакцинация и так далее. Мы договорились с визовым центром - VFS - они тоже начинают выдавать визы. Приказ вступил в силу 1 мая, но поскольку были праздники, сегодня, 5 мая - это первый рабочий день. Мы начали этот процесс сегодня", - сказал собеседник агентства.
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россия, москва, болгария

Консульская служба Болгарии начала прием документов россиян на визы

21:54 05.05.2021 (обновлено: 21:56 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Болгарии в РФ в Москве
Посольство Болгарии в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Консульская служба Болгарии в Москве возобновила в среду процесс приема документов на визу для российских граждан, сообщили РИА Новости в посольстве страны.
"Министр здравоохранения Болгарии подписал указ, чтобы с 1 мая туристы, граждане РФ, чтобы после выходных мы начали выдавать визы. Есть, конечно, условия, которые надо соблюдать, - вакцинация и так далее. Мы договорились с визовым центром - VFS - они тоже начинают выдавать визы. Приказ вступил в силу 1 мая, но поскольку были праздники, сегодня, 5 мая - это первый рабочий день. Мы начали этот процесс сегодня", - сказал собеседник агентства.
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