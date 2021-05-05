https://ria.ru/20210505/bolgariya-1731242663.html

Консульская служба Болгарии начала прием документов россиян на визы

Консульская служба Болгарии начала прием документов россиян на визы

Консульская служба Болгарии в Москве возобновила в среду процесс приема документов на визу для российских граждан, сообщили РИА Новости в посольстве страны. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T21:54

2021-05-05T21:54

2021-05-05T21:56

россия

москва

болгария

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Консульская служба Болгарии в Москве возобновила в среду процесс приема документов на визу для российских граждан, сообщили РИА Новости в посольстве страны."Министр здравоохранения Болгарии подписал указ, чтобы с 1 мая туристы, граждане РФ, чтобы после выходных мы начали выдавать визы. Есть, конечно, условия, которые надо соблюдать, - вакцинация и так далее. Мы договорились с визовым центром - VFS - они тоже начинают выдавать визы. Приказ вступил в силу 1 мая, но поскольку были праздники, сегодня, 5 мая - это первый рабочий день. Мы начали этот процесс сегодня", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210407/khorvatiya-1727080689.html

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2021

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россия, москва, болгария