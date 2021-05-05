https://ria.ru/20210505/bolgariya-1731238129.html

У власти предатели: болгары оценили попадание в список недругов России

У власти предатели: болгары оценили попадание в список недругов России

Читатели болгарской газеты "Гласове" выразили недовольство возможным попаданием страны в список недружественных России государств. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T20:38

2021-05-05T20:38

2021-05-05T20:38

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Гласове" выразили недовольство возможным попаданием страны в список недружественных России государств. Ранее глава МИД России Сергей Лавров на фоне ужесточения санкций США и высылки российских дипломатов из ряда европейских стран заявил о скором создании правительством списка враждебных для нашей страны государств. Журналисты канала "Россия 1" предположили, кто мог бы в него войти: помимо США, это Великобритания, Австралия, Украина, Грузия и ряд стран Восточной Европы, включая Болгарию. Болгарские читатели остались недовольны таким положением дел. Одному из читателей не понравилось, что даже в списке враждебных России стран Болгария оказалась на последней строчке, другой возмутился отсутствием в списке Германии и Италии, воевавших с СССР в Великой отечественной войне. "Болгария в очередной раз доказала, что она колония, которой правят предатели", — написала Доктора. По ее мнению, страну не ждет ничего хорошего, а ее население превратилось в неспособных сопротивляться потребителей. "Лично меня в списке нет, Россия мне не враг, я за мир и дружбу с нашими соседями, в ЕС и НАТО мы вошли без референдума", — отметила баба мара. "Позор национал-предателям, делающим вид, что они не помнят, что Болгария как государство существует благодаря России!" — написала София. Комментатор обвинила власти страны в неблагодарности и потере суверенитета. "В данном случае Болгария — это болгарские власти, а не болгарский народ. Среди нормальных болгар нет русофобов", — заверил Илински. По мнению читателя, Болгарией правят иностранные слуги, подталкивающие ее к братоубийственной войне с Россией.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210428/diplomatiya-1730235666.html

https://ria.ru/20210412/krym-1727946069.html

https://ria.ru/20210501/syurpriz-1730806104.html

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