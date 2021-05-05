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У власти предатели: болгары оценили попадание в список недругов России
У власти предатели: болгары оценили попадание в список недругов России
Читатели болгарской газеты "Гласове" выразили недовольство возможным попаданием страны в список недружественных России государств. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T20:38
2021-05-05T20:38
2021-05-05T20:38
россия
болгария
в мире
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Гласове" выразили недовольство возможным попаданием страны в список недружественных России государств. Ранее глава МИД России Сергей Лавров на фоне ужесточения санкций США и высылки российских дипломатов из ряда европейских стран заявил о скором создании правительством списка враждебных для нашей страны государств. Журналисты канала "Россия 1" предположили, кто мог бы в него войти: помимо США, это Великобритания, Австралия, Украина, Грузия и ряд стран Восточной Европы, включая Болгарию. Болгарские читатели остались недовольны таким положением дел. Одному из читателей не понравилось, что даже в списке враждебных России стран Болгария оказалась на последней строчке, другой возмутился отсутствием в списке Германии и Италии, воевавших с СССР в Великой отечественной войне. "Болгария в очередной раз доказала, что она колония, которой правят предатели", — написала Доктора. По ее мнению, страну не ждет ничего хорошего, а ее население превратилось в неспособных сопротивляться потребителей. "Лично меня в списке нет, Россия мне не враг, я за мир и дружбу с нашими соседями, в ЕС и НАТО мы вошли без референдума", — отметила баба мара. "Позор национал-предателям, делающим вид, что они не помнят, что Болгария как государство существует благодаря России!" — написала София. Комментатор обвинила власти страны в неблагодарности и потере суверенитета. "В данном случае Болгария — это болгарские власти, а не болгарский народ. Среди нормальных болгар нет русофобов", — заверил Илински. По мнению читателя, Болгарией правят иностранные слуги, подталкивающие ее к братоубийственной войне с Россией.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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россия, болгария, в мире
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Читатели болгарской газеты "Гласове
" выразили недовольство возможным попаданием страны в список недружественных России
государств.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров
на фоне ужесточения санкций США
и высылки российских дипломатов из ряда европейских стран заявил о скором создании правительством списка враждебных для нашей страны государств. Журналисты канала "Россия 1" предположили, кто мог бы в него войти: помимо США, это Великобритания
, Австралия
, Украина
, Грузия
и ряд стран Восточной Европы
, включая Болгарию
.
Болгарские читатели остались недовольны таким положением дел. Одному из читателей не понравилось, что даже в списке враждебных России стран Болгария оказалась на последней строчке, другой возмутился отсутствием в списке Германии
и Италии
, воевавших с СССР в Великой отечественной войне.
"Болгария в очередной раз доказала, что она колония, которой правят предатели", — написала Доктора.
По ее мнению, страну не ждет ничего хорошего, а ее население превратилось в неспособных сопротивляться потребителей.
"Лично меня в списке нет, Россия мне не враг, я за мир и дружбу с нашими соседями, в ЕС и НАТО
мы вошли без референдума", — отметила баба мара.
"Позор национал-предателям, делающим вид, что они не помнят, что Болгария как государство существует благодаря России!" — написала София.
Комментатор обвинила власти страны в неблагодарности и потере суверенитета.
"В данном случае Болгария — это болгарские власти, а не болгарский народ. Среди нормальных болгар нет русофобов", — заверил Илински.
По мнению читателя, Болгарией правят иностранные слуги, подталкивающие ее к братоубийственной войне с Россией.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>