https://ria.ru/20210505/blogersha-1731231868.html

В лесу под Екатеринбургом нашли тело блогерши

В лесу под Екатеринбургом нашли тело блогерши

Под Екатеринбургом обнаружили тело 28-летней блогерши Кристины Журавлевой, сообщил портал E1.RU со ссылкой на источник. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T19:13

2021-05-05T19:13

2021-05-05T19:55

свердловская область

екатеринбург

арамиль

происшествия

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Под Екатеринбургом обнаружили тело 28-летней блогерши Кристины Журавлевой, сообщил портал E1.RU со ссылкой на источник.Следственный комитет возбудил дело об убийстве. "Следователи разбираются в обстоятельствах гибели. Проводится экспертиза, выполняются допросы и иные мероприятия", — отметили в ведомстве. Как сообщил официальный представитель регионального МВД Валерий Горелых, полиция установила круг общения блогерши и выясняет, не было ли у нее семейных конфликтов. Погибшая девушка вела блог о стиле в инстаграме. Она пропала 5 апреля под Арамилем. Блогерша перестала публиковать записи на странице, что вызвало беспокойство у ее друзей и подписчиков.

https://ria.ru/20210503/golodanie-1731042635.html

свердловская область

екатеринбург

арамиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, екатеринбург, арамиль, происшествия