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В лесу под Екатеринбургом нашли тело блогерши
В лесу под Екатеринбургом нашли тело блогерши
Под Екатеринбургом обнаружили тело 28-летней блогерши Кристины Журавлевой, сообщил портал E1.RU со ссылкой на источник. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T19:13
2021-05-05T19:55
свердловская область
екатеринбург
арамиль
происшествия
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Под Екатеринбургом обнаружили тело 28-летней блогерши Кристины Журавлевой, сообщил портал E1.RU со ссылкой на источник.Следственный комитет возбудил дело об убийстве. "Следователи разбираются в обстоятельствах гибели. Проводится экспертиза, выполняются допросы и иные мероприятия", — отметили в ведомстве. Как сообщил официальный представитель регионального МВД Валерий Горелых, полиция установила круг общения блогерши и выясняет, не было ли у нее семейных конфликтов. Погибшая девушка вела блог о стиле в инстаграме. Она пропала 5 апреля под Арамилем. Блогерша перестала публиковать записи на странице, что вызвало беспокойство у ее друзей и подписчиков.
https://ria.ru/20210503/golodanie-1731042635.html
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свердловская область, екатеринбург, арамиль, происшествия

В лесу под Екатеринбургом нашли тело блогерши

19:13 05.05.2021 (обновлено: 19:55 05.05.2021)
 
© Фото : @kris_zhuravleva_/InstagramБлогер Кристина Журавлева
Блогер Кристина Журавлева - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Фото : @kris_zhuravleva_/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Под Екатеринбургом обнаружили тело 28-летней блогерши Кристины Журавлевой, сообщил портал E1.RU со ссылкой на источник.
"Девушку нашли в середине апреля в лесополосе", — рассказал собеседник издания.
Следственный комитет возбудил дело об убийстве.
"Следователи разбираются в обстоятельствах гибели. Проводится экспертиза, выполняются допросы и иные мероприятия", — отметили в ведомстве.
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3 мая, 23:22
Российский блогер умер после 40 дней голодания
Как сообщил официальный представитель регионального МВД Валерий Горелых, полиция установила круг общения блогерши и выясняет, не было ли у нее семейных конфликтов.
Погибшая девушка вела блог о стиле в инстаграме. Она пропала 5 апреля под Арамилем. Блогерша перестала публиковать записи на странице, что вызвало беспокойство у ее друзей и подписчиков.
 
Свердловская областьЕкатеринбургАрамильПроисшествия
 
 
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