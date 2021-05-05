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В лесу под Екатеринбургом нашли тело блогерши
В лесу под Екатеринбургом нашли тело блогерши
Под Екатеринбургом обнаружили тело 28-летней блогерши Кристины Журавлевой, сообщил портал E1.RU со ссылкой на источник. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T19:13
2021-05-05T19:13
2021-05-05T19:55
свердловская область
екатеринбург
арамиль
происшествия
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Под Екатеринбургом обнаружили тело 28-летней блогерши Кристины Журавлевой, сообщил портал E1.RU со ссылкой на источник.Следственный комитет возбудил дело об убийстве. "Следователи разбираются в обстоятельствах гибели. Проводится экспертиза, выполняются допросы и иные мероприятия", — отметили в ведомстве. Как сообщил официальный представитель регионального МВД Валерий Горелых, полиция установила круг общения блогерши и выясняет, не было ли у нее семейных конфликтов. Погибшая девушка вела блог о стиле в инстаграме. Она пропала 5 апреля под Арамилем. Блогерша перестала публиковать записи на странице, что вызвало беспокойство у ее друзей и подписчиков.
https://ria.ru/20210503/golodanie-1731042635.html
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свердловская область, екатеринбург, арамиль, происшествия