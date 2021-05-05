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В Подмосковье 7-9 мая ветеранам будет доступно бесплатное такси
В Подмосковье 7-9 мая ветеранам будет доступно бесплатное такси
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Московской области, с 7 по 9 мая смогут бесплатно ездить на такси по всей области и... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T17:33
2021-05-05T17:34
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Московской области, с 7 по 9 мая смогут бесплатно ездить на такси по всей области и Москве, число поездок не ограничено, но общий лимит не должен превышать 1,5 тысячи рублей, сообщило министерство транспорта Подмосковья."Бесплатное такси для ветеранов. Такой подарок участникам Великой Отечественной войны из Подмосковья сделали правительство региона и "Яндекс". С 7 по 9 мая ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Московской области, смогут свободно ездить на такси по всей области и Москве - в медучреждения, органы соцзащиты, на дачу или с другими целями. При этом можно отправиться с сопровождающими или родственниками. Число поездок не ограничено, но общий лимит за три дня не должен превышать 1,5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что для заказа бесплатного такси участнику войны или его представителю нужно обратиться в колл-центр по телефону 122, набрать добавочный номер 6, назвать фамилию, имя, отчество и год рождения. Ветеран должен быть в списке органов соцзащиты Московской области. После оформления заказа на мобильный телефон придет подтверждающее сообщение с госномером, маркой и цветом авто. Заказать такси можно с 4 мая.
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яндекс, москва, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье 7-9 мая ветеранам будет доступно бесплатное такси

17:33 05.05.2021 (обновлено: 17:34 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобили службы "Яндекс Такси" в Москве
Автомобили службы Яндекс Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Московской области, с 7 по 9 мая смогут бесплатно ездить на такси по всей области и Москве, число поездок не ограничено, но общий лимит не должен превышать 1,5 тысячи рублей, сообщило министерство транспорта Подмосковья.
"Бесплатное такси для ветеранов. Такой подарок участникам Великой Отечественной войны из Подмосковья сделали правительство региона и "Яндекс". С 7 по 9 мая ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Московской области, смогут свободно ездить на такси по всей области и Москве - в медучреждения, органы соцзащиты, на дачу или с другими целями. При этом можно отправиться с сопровождающими или родственниками. Число поездок не ограничено, но общий лимит за три дня не должен превышать 1,5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для заказа бесплатного такси участнику войны или его представителю нужно обратиться в колл-центр по телефону 122, набрать добавочный номер 6, назвать фамилию, имя, отчество и год рождения. Ветеран должен быть в списке органов соцзащиты Московской области. После оформления заказа на мобильный телефон придет подтверждающее сообщение с госномером, маркой и цветом авто. Заказать такси можно с 4 мая.
 
ЯндексМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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