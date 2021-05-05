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Дело белорусских оппозиционеров Тихановского и Статкевича направили в суд
Дело белорусских оппозиционеров Тихановского и Статкевича направили в суд
Уголовное дело в отношении белорусских оппозиционеров Сергея Тихановского, Николая Статкевича и еще четырех человек, обвиняемых, в том числе, в организации... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T12:36
2021-05-05T12:36
сергей тихановский
лидия ермошина
николай статкевич
кгб белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Уголовное дело в отношении белорусских оппозиционеров Сергея Тихановского, Николая Статкевича и еще четырех человек, обвиняемых, в том числе, в организации массовых беспорядков в 2020 году, направлено в суд, сообщила в среду Генпрокуратура Белоруссии.Ранее, 28 апреля, Следственный комитет сообщил, что завершил расследование дела против Тихановского, Статкевича и еще четырех человек, оно было передано прокурору для направления в суд."Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению: Тихановского С.Л., Сакова А.Н., Попова Д.Ю. по части 1 статьи 293, части 3 статьи 130, части 2 статьи 191, части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь; Лосика И.А., Цыгановича В.В. – по части 1 статьи 293 и части 3 статьи 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь; Статкевича Н.В. – по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.Согласно материалам дела, Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Саков, Попов, Лосик, Цыганович и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента в 2020 году."Для достижения своих целей они использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов. Обвиняемые с конца 2019 года стали распространять в сети Интернет публичные призывы к приготовлению, организации и активному участию в незаконных массовых мероприятиях при подготовке и проведении электоральной кампании в 2020 году", - говорится в сообщении.Как указали в ведомстве, Тихановский и другие лица из его окружения "под различными предлогами, в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в президенты Республики Беларусь, проводили незаконные массовые мероприятия в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Солигорске, Миорах и других городах республики". "Во время таких мероприятий они распространяли информацию, направленную на обострение политической и социальной напряженности в стране, возбуждение иной социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности. После чего размещали видеосъемки с мероприятий в сети Интернет, включая YouTube и Telegram-каналы, социальные сети", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что Тихановский 27 мая в Могилеве в целях воспрепятствования работе ЦИК во время видеотрансляции при участии Сакова и Попова высказал как призыв к действию угрозы в адрес главы комиссии Лидии Ермошиной о проведении незаконных групповых массовых мероприятий у ее дома, нарушении неприкосновенности и вторжении в ее жилище, ином ограничении ее законных прав.По данным Генпрокуратуры, в ходе обыска в садовом домике в Гомельском районе, который Тихановский использовал для работы и как место жительства, обнаружены и изъяты 900 300 долларов, пневматический пистолет и пневматический автомат. "Характер упаковки значительной части денег, серийность номеров банкнот в пачках указывали на их одномоментное получение в банковских либо иных финансовых организациях", - заявили в ведомстве.В Генпрокуратуре также проинформировали, что в результате противоправных действий Тихановского и его сообщников государству причинен ущерб на сумму более 3 миллионов белорусских рублей (более 1,1 миллиона долларов), на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 2 миллионов белорусских рублей (около 779 тысяч долларов). Генпрокуратура предъявила к фигурантам дела иск о возмещении ущерба. Они остаются под стражей.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. На первоначальном этапе в Минске и регионах протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210504/prigovor-1731108077.html
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сергей тихановский, лидия ермошина, николай статкевич, кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Дело белорусских оппозиционеров Тихановского и Статкевича направили в суд

12:36 05.05.2021
 
© Фото : @stranadlyazhizni/instagramСергей Тихановский
Сергей Тихановский - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Фото : @stranadlyazhizni/instagram
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МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Уголовное дело в отношении белорусских оппозиционеров Сергея Тихановского, Николая Статкевича и еще четырех человек, обвиняемых, в том числе, в организации массовых беспорядков в 2020 году, направлено в суд, сообщила в среду Генпрокуратура Белоруссии.
Ранее, 28 апреля, Следственный комитет сообщил, что завершил расследование дела против Тихановского, Статкевича и еще четырех человек, оно было передано прокурору для направления в суд.
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"Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению: Тихановского С.Л., Сакова А.Н., Попова Д.Ю. по части 1 статьи 293, части 3 статьи 130, части 2 статьи 191, части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь; Лосика И.А., Цыгановича В.В. – по части 1 статьи 293 и части 3 статьи 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь; Статкевича Н.В. – по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Согласно материалам дела, Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Саков, Попов, Лосик, Цыганович и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента в 2020 году.
"Для достижения своих целей они использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов. Обвиняемые с конца 2019 года стали распространять в сети Интернет публичные призывы к приготовлению, организации и активному участию в незаконных массовых мероприятиях при подготовке и проведении электоральной кампании в 2020 году", - говорится в сообщении.
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Как указали в ведомстве, Тихановский и другие лица из его окружения "под различными предлогами, в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в президенты Республики Беларусь, проводили незаконные массовые мероприятия в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Солигорске, Миорах и других городах республики". "Во время таких мероприятий они распространяли информацию, направленную на обострение политической и социальной напряженности в стране, возбуждение иной социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности. После чего размещали видеосъемки с мероприятий в сети Интернет, включая YouTube и Telegram-каналы, социальные сети", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что Тихановский 27 мая в Могилеве в целях воспрепятствования работе ЦИК во время видеотрансляции при участии Сакова и Попова высказал как призыв к действию угрозы в адрес главы комиссии Лидии Ермошиной о проведении незаконных групповых массовых мероприятий у ее дома, нарушении неприкосновенности и вторжении в ее жилище, ином ограничении ее законных прав.
По данным Генпрокуратуры, в ходе обыска в садовом домике в Гомельском районе, который Тихановский использовал для работы и как место жительства, обнаружены и изъяты 900 300 долларов, пневматический пистолет и пневматический автомат. "Характер упаковки значительной части денег, серийность номеров банкнот в пачках указывали на их одномоментное получение в банковских либо иных финансовых организациях", - заявили в ведомстве.
В Генпрокуратуре также проинформировали, что в результате противоправных действий Тихановского и его сообщников государству причинен ущерб на сумму более 3 миллионов белорусских рублей (более 1,1 миллиона долларов), на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 2 миллионов белорусских рублей (около 779 тысяч долларов). Генпрокуратура предъявила к фигурантам дела иск о возмещении ущерба. Они остаются под стражей.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. На первоначальном этапе в Минске и регионах протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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