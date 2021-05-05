https://ria.ru/20210505/avtoprobeg-1731217432.html

Глава Росгвардии дал старт автопробегу в честь Дня Победы

Глава Росгвардии дал старт автопробегу в честь Дня Победы

Директор Росгвардии Виктор Золотов в преддверии 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне поучаствовал в Москве в возложении цветов к памятнику... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T16:58

2021-05-05T16:58

2021-05-05T16:58

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

виктор золотов

москва

тверская область

осташков

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов в преддверии 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне поучаствовал в Москве в возложении цветов к памятнику "Воинам внутренних войск", а также дал старт ежегодному автопробегу Росгвардии "Вахта памяти. Сыны Великой Победы", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Виктор Золотов дал торжественный старт IV ежегодному автопробегу Росгвардии "Вахта памяти. Сыны Великой Победы". Автомобили вневедомственной охраны проедут более 700 километров от Москвы до Осташкова Тверской области. На территории этого города в октябре-ноябре 1941 года 249-я и 27-я дивизии войск НКВД вели тяжелые оборонительные бои, препятствуя продвижению немецких войск к Москве", - говорится в сообщении ведомства.По словам Золотова, до сих пор неизвестна судьба около 2 миллионов советских воинов, без вести пропавших на полях сражений, большой вклад в восстановление исторической памяти вносят поисковые отряды и энтузиасты военной истории."Только в Центральном округе войск национальной гвардии около 400 сотрудников и военнослужащих принимали участие в обнаружении и обезвреживании боеприпасов, найденных на местах боев, а также принимали непосредственное участие в поисковых работах", - отмечается в сообщении.Автопробег "Вахта памяти. Сыны Великой Победы" проводится в Росгвардии ежегодно с 2017 года. В городах по маршруту движения росгвардейцы поздравляют ветеранов, благоустраивают воинские захоронения, встречаются с поисковиками, проводят уроки Мужества, рассказывая молодому поколению о событиях Великой Отечественной войны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/pobeda-1731078903.html

москва

тверская область

осташков

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, москва, тверская область, осташков, общество