https://ria.ru/20210504/zaytsy-1732194728.html

Краснокнижные зайцы в Серебряном бору в Москве могут увеличить популяцию

Краснокнижные зайцы в Серебряном бору в Москве могут увеличить популяцию

Краснокнижные зайцы-русаки в Серебряном бору в Москве могут увеличить свою численность сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-04T13:13

2021-05-04T13:13

2021-05-13T18:14

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Краснокнижные зайцы-русаки в Серебряном бору в Москве могут увеличить свою численность сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что в Москве обитает два вида зайцев: заяц-русак и заяц-беляк. Оба зайца летом серые, но специалисты могут их отличить: заяц-русак по размерам обычно больше, чем беляк, задние ноги и уши у беляка короче, чем у русака. Беляк живёт преимущественно в лесу, а русак больше предпочитает открытые пространства.В департаменте отмечают, что несмотря на то, что по квалификации Красной книги Москвы русаку присвоена первая категория, а беляку - вторая, в 2020 году первый был зафиксирован на большем количестве территорий. Русака видели в природно-исторических парках "Косинский", "Измайлово", "Битцевский лес", "Москворецкий", заказниках "Долгие пруды", "Долина реки Сходни в Куркино", на территории памятника природы "Серебряный бор". А беляка - на природной территории "Битцевский лес".В ходе зимних маршрутных учетов в этом году отмечены следы зайца-русака и учтено 38 особей на природных территориях: "Косинский", "Измайлово", "Битцевский лес", "Москворецкий", "Серебряный бор", "Кузьминки-Люблино", "Долина реки Сетунь", "Покровское-Стрешнево". В "Покровском-Стрешневе", "Битцевском лесу" и заказнике "Долгие пруды" в этом году учли и зайцев-беляков.

https://ria.ru/20210329/dyatel-1603261988.html

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городское хозяйство москвы, москва, общество