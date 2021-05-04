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Женщины в Нью-Йорке зарабатывают меньше мужчин, заявил кандидат в мэры

Женщины в Нью-Йорке зарабатывают меньше мужчин, заявил кандидат в мэры

Женщины в Нью-Йорке зарабатывают меньше мужчин, заявил в интервью РИА Новости кандидат в мэры Большого яблока, россиянин Виталий Филипченко. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T10:24

2021-05-04T10:24

2021-05-04T11:09

виталий филипченко

билл де блазио

нью-йорк (город)

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 4 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Женщины в Нью-Йорке зарабатывают меньше мужчин, заявил в интервью РИА Новости кандидат в мэры Большого яблока, россиянин Виталий Филипченко.Филипченко приехал в США более 10 лет назад. У него своя фирма по грузоперевозкам. Россиянин, обладающий также гражданством США, идет на выборы как независимый кандидат. Предварительные выборы намечены на 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. Сейчас должность мэра города занимает демократ Билл Де Блазио."Во-первых, женщины зарабатывают меньше, чем мужчины. Допустим, вы репортер, получаете определенную сумму. Если женщина придет на эту же позицию, она будет получать меньше", - сказал Филипченко.Вдобавок, по его словам, в Нью-Йорке встречается такое явление age-discrimination – дискриминация по возрасту. "Как правило, если человек старше 50 лет просится на работу, они берут людей помоложе. Потому что молодые просят поменьше денег. Эту проблему надо решать", - пояснил он.Как указал кандидат, много жителей Нью-Йорка потеряли работу только из-за возраста, из-за пандемии, из-за проблем с бизнесом."Я хочу запустить программу переквалификации людей, заняться строительством не только дорог, но и домов. Мы живем в Америке. Это капитализм. Почему мы отдаем жирный кусок компаниям, которые строят дома, продают квартиры и получают за это бешеную прибыль миллиардами? Город может тем же самым заниматься", - заявил Филипченко."Город может строить, создавать рабочие места. Я хочу создать больше рабочих мест. Я планирую построить больницу, которая будет принадлежать Нью-Йорку. Я смотрю с точки зрения эмигранта, чтобы улучшить условия жизни", - добавил он.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210504/filipchenko-1731067487.html

https://ria.ru/20210504/ssha-1731064692.html

нью-йорк (город)

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виталий филипченко, билл де блазио, нью-йорк (город), сша, в мире