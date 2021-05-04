https://ria.ru/20210504/zakhoroneniya-1731086251.html
Ко Дню Победы: военные восстановили могилы ветеранов ВОВ в Душанбе
Ко Дню Победы: военные восстановили могилы ветеранов ВОВ в Душанбе
Российские военнослужащие 201-й военной базы ко Дню Победы восстановили около ста могил ветеранов Великой Отечественной войны, погребенных на православном кладбище в Душанбе.
2021-05-04T13:06
2021-05-04T13:06
2021-05-04T13:06
видео
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Военные очистили могилы от травы, отреставрировали основания памятников, укрепили ограды и покрасили надгробия. Восстановление захоронений прошло в рамках акции "Чистая память", посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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РИА Новости
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731085798_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_36358de7ab203ea882b0306863ab3a7e.jpg
Ко Дню Победы: военные восстановили могилы ветеранов ВОВ в Душанбе
Российские военнослужащие 201-й военной базы ко Дню Победы восстановили около ста могил ветеранов Великой Отечественной войны, погребенных на православном кладбище в Душанбе. Военные очистили могилы от травы, отреставрировали основания памятников, укрепили ограды и покрасили надгробия. Восстановление захоронений прошло в рамках акции "Чистая память", посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.
2021-05-04T13:06
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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видео, видео
Ко Дню Победы: военные восстановили могилы ветеранов ВОВ в Душанбе
Российские военнослужащие 201-й военной базы ко Дню Победы восстановили около ста могил ветеранов Великой Отечественной войны, погребенных на православном кладбище в Душанбе.
2021-05-04T13:06
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PT0M45S
Ко Дню Победы: военные восстановили могилы ветеранов ВОВ в Душанбе
Российские военнослужащие 201-й военной базы ко Дню Победы восстановили около ста могил ветеранов Великой Отечественной войны, погребенных на православном кладбище в Душанбе.