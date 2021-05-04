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Ко Дню Победы: военные восстановили могилы ветеранов ВОВ в Душанбе
Ко Дню Победы: военные восстановили могилы ветеранов ВОВ в Душанбе
Российские военнослужащие 201-й военной базы ко Дню Победы восстановили около ста могил ветеранов Великой Отечественной войны, погребенных на православном кладбище в Душанбе.
2021-05-04T13:06
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Военные очистили могилы от травы, отреставрировали основания памятников, укрепили ограды и покрасили надгробия. Восстановление захоронений прошло в рамках акции "Чистая память", посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Ко Дню Победы: военные восстановили могилы ветеранов ВОВ в Душанбе
Российские военнослужащие 201-й военной базы ко Дню Победы восстановили около ста могил ветеранов Великой Отечественной войны, погребенных на православном кладбище в Душанбе. Военные очистили могилы от травы, отреставрировали основания памятников, укрепили ограды и покрасили надгробия. Восстановление захоронений прошло в рамках акции "Чистая память", посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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видео, видео
Ко Дню Победы: военные восстановили могилы ветеранов ВОВ в Душанбе
Российские военнослужащие 201-й военной базы ко Дню Победы восстановили около ста могил ветеранов Великой Отечественной войны, погребенных на православном кладбище в Душанбе.
2021-05-04T13:06
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Ко Дню Победы: военные восстановили могилы ветеранов ВОВ в Душанбе

13:06 04.05.2021
 
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Российские военнослужащие 201-й военной базы ко Дню Победы восстановили около ста могил ветеранов Великой Отечественной войны, погребенных на православном кладбище в Душанбе.
Военные очистили могилы от травы, отреставрировали основания памятников, укрепили ограды и покрасили надгробия. Восстановление захоронений прошло в рамках акции "Чистая память", посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.
 
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