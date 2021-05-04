https://ria.ru/20210504/zakhoroneniya-1731086251.html

Ко Дню Победы: военные восстановили могилы ветеранов ВОВ в Душанбе

Ко Дню Победы: военные восстановили могилы ветеранов ВОВ в Душанбе

Российские военнослужащие 201-й военной базы ко Дню Победы восстановили около ста могил ветеранов Великой Отечественной войны, погребенных на православном кладбище в Душанбе.

2021-05-04T13:06

2021-05-04T13:06

2021-05-04T13:06

видео

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Военные очистили могилы от травы, отреставрировали основания памятников, укрепили ограды и покрасили надгробия. Восстановление захоронений прошло в рамках акции "Чистая память", посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ко Дню Победы: военные восстановили могилы ветеранов ВОВ в Душанбе Российские военнослужащие 201-й военной базы ко Дню Победы восстановили около ста могил ветеранов Великой Отечественной войны, погребенных на православном кладбище в Душанбе. Военные очистили могилы от травы, отреставрировали основания памятников, укрепили ограды и покрасили надгробия. Восстановление захоронений прошло в рамках акции "Чистая память", посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 2021-05-04T13:06 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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