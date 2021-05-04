https://ria.ru/20210504/vorota-1731119105.html

В Татарстане на школьницу упали футбольные ворота

В Татарстане на школьницу упали футбольные ворота

Футбольные ворота упали на ребенка в деревне в Татарстане, девочка госпитализирована с травмами головы и позвоночника, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T17:20

2021-05-04T17:20

2021-05-04T17:20

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Футбольные ворота упали на ребенка в деревне в Татарстане, девочка госпитализирована с травмами головы и позвоночника, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.Трагедия произошла во вторник около 12.00 на спортплощадке за зданием сельского клуба в деревне Янцобино Кукморского района."Во время игры на девочку 2011 года рождения упали металлические футбольные ворота. Ребенка с травмами головы и позвоночника госпитализировали в Кукморскую Центральную районную больницу", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.Организована проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210504/ural-1731091268.html

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), происшествия