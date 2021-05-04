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В Татарстане на школьницу упали футбольные ворота
В Татарстане на школьницу упали футбольные ворота
Футбольные ворота упали на ребенка в деревне в Татарстане, девочка госпитализирована с травмами головы и позвоночника, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T17:20
2021-05-04T17:20
2021-05-04T17:20
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Футбольные ворота упали на ребенка в деревне в Татарстане, девочка госпитализирована с травмами головы и позвоночника, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.Трагедия произошла во вторник около 12.00 на спортплощадке за зданием сельского клуба в деревне Янцобино Кукморского района."Во время игры на девочку 2011 года рождения упали металлические футбольные ворота. Ребенка с травмами головы и позвоночника госпитализировали в Кукморскую Центральную районную больницу", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.Организована проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20210504/ural-1731091268.html
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республика татарстан (татарстан), происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Футбольные ворота упали на ребенка в деревне в Татарстане, девочка госпитализирована с травмами головы и позвоночника, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.
Трагедия произошла во вторник около 12.00 на спортплощадке за зданием сельского клуба в деревне Янцобино Кукморского района.
"Во время игры на девочку 2011 года рождения упали металлические футбольные ворота. Ребенка с травмами головы и позвоночника госпитализировали в Кукморскую Центральную районную больницу", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
Организована проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования.