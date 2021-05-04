https://ria.ru/20210504/voennyy-1731077519.html

В результате обстрела ВСУ в Донбассе погиб военный

В результате обстрела ВСУ в Донбассе погиб военный

Один человек погиб из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил во вторник журналистам... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T11:34

2021-05-04T11:34

2021-05-04T11:34

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Один человек погиб из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил во вторник журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Вчера вечером в районе Коминтерново (населённый пункт на юге ДНР - ред.) в результате снайперского огня вооруженных формирований Украины погиб военнослужащий ДНР. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника нашей республики",- сообщил представитель ведомства.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210504/voyna-1731077261.html

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, в мире