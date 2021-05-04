https://ria.ru/20210504/vaktsinatsiya-1731146815.html

Байден намерен привить 70 процентов американцев к Дню независимости

Байден намерен привить 70 процентов американцев к Дню независимости

Президент США Джо Байден объявит во вторник, что поставил цель вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения страны к 4 июля - Дню независимости,... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T22:33

2021-05-04T22:33

2021-05-04T22:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирусы

джо байден

сша

вакцинация

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявит во вторник, что поставил цель вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения страны к 4 июля - Дню независимости, сообщил Белый дом.Новые усилия администрации будут сосредоточены на том, чтобы улучшить доступ к вакцинации, прививать людей без предварительной записи и, в частности, в мобильных клиниках.По данным медицинского регулятора CDC, сейчас полностью привиты 32% всего населения США, хотя бы одну дозу получили 43%. При этом темп вакцинации падает по мере насыщения спроса: с пика в 3,3 миллиона доз в день вакцинация уже упала до 2,3 миллиона доз в день.Население США составляет около 330 миллионов человек.

https://ria.ru/20210504/pivo-1731050908.html

сша

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2021

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