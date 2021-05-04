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Байден намерен привить 70 процентов американцев к Дню независимости
Байден намерен привить 70 процентов американцев к Дню независимости
Президент США Джо Байден объявит во вторник, что поставил цель вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения страны к 4 июля - Дню независимости,... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T22:33
2021-05-04T22:33
2021-05-04T22:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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джо байден
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вакцинация
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявит во вторник, что поставил цель вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения страны к 4 июля - Дню независимости, сообщил Белый дом.Новые усилия администрации будут сосредоточены на том, чтобы улучшить доступ к вакцинации, прививать людей без предварительной записи и, в частности, в мобильных клиниках.По данным медицинского регулятора CDC, сейчас полностью привиты 32% всего населения США, хотя бы одну дозу получили 43%. При этом темп вакцинации падает по мере насыщения спроса: с пика в 3,3 миллиона доз в день вакцинация уже упала до 2,3 миллиона доз в день.Население США составляет около 330 миллионов человек.
https://ria.ru/20210504/pivo-1731050908.html
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коронавирус в россии, коронавирусы, джо байден, сша, вакцинация, в мире