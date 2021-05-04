https://ria.ru/20210504/vaktsinatsiya-1731118872.html

Мурашко призвал прививать пациентов от COVID-19 до выписки из стационаров

Мурашко призвал прививать пациентов от COVID-19 до выписки из стационаров

Вакцинацию для профилактики коронавируса следует проводить перед выпиской пациентов из группы риска со стационарного лечения, но она должна быть добровольной,... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T17:19

2021-05-04T17:19

2021-05-04T18:16

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

вакцинация

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вакцинацию для профилактики коронавируса следует проводить перед выпиской пациентов из группы риска со стационарного лечения, но она должна быть добровольной, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Пожилые граждане и пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, были и остаются нашим главным приоритетом. Необходимо сделать процесс вакцинации максимально удобным для этих групп населения. Например, следует проводить вакцинацию перед выпиской пациентов из группы риска со стационарного лечения", - сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами по вопросам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и организации оказания медицинской помощи в период нерабочих дней.При этом министр подчеркнул, что вакцинация должна быть добровольной и обеспечивать преемственность – через три недели после первой прививки в стационаре пациент должен быть приглашен для получения второй инъекции в амбулаторном звене по месту жительства.

https://ria.ru/20210504/koronavirus-1731116766.html

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вакцинация россиян от covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцинация, общество