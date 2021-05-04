https://ria.ru/20210504/vaktsinatsiya-1731108911.html
Прививочные пункты в Подмосковье будут работать без выходных
Прививочные пункты в Подмосковье будут работать без выходных
Вакцинация от COVID-19 в Подмосковье не будет останавливаться на майские праздники - ее можно пройти как в поликлиниках, так и в выездных пунктах в ТЦ и СНТ,... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T16:05
2021-05-04T16:05
2021-05-04T16:05
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 в Подмосковье не будет останавливаться на майские праздники - ее можно пройти как в поликлиниках, так и в выездных пунктах в ТЦ и СНТ, напоминает пресс-служба облправительства.Выбрать наиболее подходящий можно на интерактивной карте на сайте covid.mz.mosreg.ru.Прививочные пункты в поликлиниках работают в каждом городском округе с 1 по 10 мая.Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, длинные выходные – еще одна хорошая возможность сделать прививку, чтобы обезопасить себя и окружающих."Мы просим, чтобы и в кругу семьи тоже обсудили, и уже решились поставить прививку. Нет ничего лучше вакцины - это факт", - привели в пресс-службе обращение Воробьева к жителям.Он напомнил, что вторую прививку необязательно делать в том же пункте."Когда нужно будет ставить вторую прививку, придет SMS. И, если первую делали, допустим, в Красногорске, то не обязательно опять ехать туда. Вы можете позвонить по телефону 122, и выбрать ближайший пункт вакцинации. Пункты вакцинации будут работать все праздники" , - сказал Воробьев.
https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730184364.html
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здоровье - общество, андрей воробьев, красногорск, московская область (подмосковье), общество