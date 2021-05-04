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В Пекине 14,55 миллиона человек вакцинировали от COVID-19

В Пекине 14,55 миллиона человек вакцинировали от COVID-19

По состоянию на 1 мая в Пекине от новой коронавирусной инфекции COVID-19 было вакцинировано 14,55 миллиона человек, сообщил Пекинский комитет по делам... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T10:11

2021-05-04T10:11

2021-05-04T10:11

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МОСКВА, 4 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на 1 мая в Пекине от новой коронавирусной инфекции COVID-19 было вакцинировано 14,55 миллиона человек, сообщил Пекинский комитет по делам здравоохранения.В общей сложности в столице было введено свыше 25,03 миллиона доз вакцин от COVID-19.Согласно данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, по состоянию на субботу по всему Китаю было введено свыше 270,4 миллиона доз вакцин от COVID-19.

пекин

китай

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2021

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коронавирус covid-19, пекин, китай, в мире