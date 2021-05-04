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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210504/vaktsina-1731049482.html
МИД Бразилии поддержал диалог по вакцине "Спутник V" от коронавируса
МИД Бразилии поддержал диалог по вакцине "Спутник V" от коронавируса
Бразилия поддерживает диалог по российской вакцине "Спутник V" от коронавируса, чтобы обеспечить ее применение в стране, следует из заявления министерства... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T04:06
2021-05-04T04:06
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 мая - РИА Новости. Бразилия поддерживает диалог по российской вакцине "Спутник V" от коронавируса, чтобы обеспечить ее применение в стране, следует из заявления министерства иностранных дел.Министерство выразило готовность "поддерживать текущий диалог, уважая автономию национального агентства по надзору за здоровьем (Anvisa), чтобы "Спутник V", после его одобрения в Бразилии, укрепил национальную программу по вакцинации против коронавируса".В заявлении, подписанном также министерством здравоохранения, бразильские власти отмечают "готовность" Anvisa, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Института Гамалеи "прояснить оставшиеся вопросы в отношении вакцины, включая предоставление дополнительной документации, запрошенной либо в новом запросе на импорт, либо в процессе экстренного использования, который в настоящее время анализируется".Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт вакцины "Спутник V" до предоставления "недостающей информации".Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, бразилия, в мире

МИД Бразилии поддержал диалог по вакцине "Спутник V" от коронавируса

04:06 04.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 мая - РИА Новости. Бразилия поддерживает диалог по российской вакцине "Спутник V" от коронавируса, чтобы обеспечить ее применение в стране, следует из заявления министерства иностранных дел.
Министерство выразило готовность "поддерживать текущий диалог, уважая автономию национального агентства по надзору за здоровьем (Anvisa), чтобы "Спутник V", после его одобрения в Бразилии, укрепил национальную программу по вакцинации против коронавируса".
В заявлении, подписанном также министерством здравоохранения, бразильские власти отмечают "готовность" Anvisa, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Института Гамалеи "прояснить оставшиеся вопросы в отношении вакцины, включая предоставление дополнительной документации, запрошенной либо в новом запросе на импорт, либо в процессе экстренного использования, который в настоящее время анализируется".
Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт вакцины "Спутник V" до предоставления "недостающей информации".
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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