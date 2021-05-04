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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210504/vaktsina-1731046585.html
NYT: FDA может одобрить вакцину Pfizer от COVID-19 для подростков
NYT: FDA может одобрить вакцину Pfizer от COVID-19 для подростков
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) к следующей неделе может одобрить применение вакцины от коронавируса... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T01:02
2021-05-04T01:02
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) к следующей неделе может одобрить применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech среди подростков в возрасте 12-15 лет, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.Компании направили запрос регулятору США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19 для этой возрастной группы в начале апреля. Ранее они заявили, что их вакцина от коронавируса показала 100% эффективность при применении среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет.Как отмечает издание, регулятор может одобрить заявку компаний уже к концу этой недели. В случае одобрения консультативный комитет Центра по контролю и распространению заболеваний (CDC) проанализирует данные по клиническим испытаниям и даст рекомендации по применению препарата среди подростков.Ранее сообщалось, что Pfizer и BioNTech подали заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на одобрение своей вакцины от коронавируса для применения среди подростков в возрасте 12-15 лет. Регулятор ЕС заявил, что изучит возможность расширить рекомендации по применению препарата.
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, сша, в мире

NYT: FDA может одобрить вакцину Pfizer от COVID-19 для подростков

01:02 04.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) к следующей неделе может одобрить применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech среди подростков в возрасте 12-15 лет, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Компании направили запрос регулятору США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19 для этой возрастной группы в начале апреля. Ранее они заявили, что их вакцина от коронавируса показала 100% эффективность при применении среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет.
Как отмечает издание, регулятор может одобрить заявку компаний уже к концу этой недели. В случае одобрения консультативный комитет Центра по контролю и распространению заболеваний (CDC) проанализирует данные по клиническим испытаниям и даст рекомендации по применению препарата среди подростков.
Ранее сообщалось, что Pfizer и BioNTech подали заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на одобрение своей вакцины от коронавируса для применения среди подростков в возрасте 12-15 лет. Регулятор ЕС заявил, что изучит возможность расширить рекомендации по применению препарата.
 
Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
 
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