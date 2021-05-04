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Эксперт оценил угрозу "Северному потоку — 2" от немецких экологов
Эксперт оценил угрозу "Северному потоку — 2" от немецких экологов
Кандидат экономических наук Леонид Хазанов не увидел серьезной угрозы "Северному потоку — 2" из-за иска немецких экологов (NABU). РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T15:04
2021-05-04T16:38
россия
северный поток — 2
германия
сша
украина
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Экономист оценил вероятность остановки "Северного потока — 2"
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Кандидат экономических наук Леонид Хазанов не увидел серьезной угрозы "Северному потоку — 2" из-за иска немецких экологов (NABU).По словам эксперта, они обратились в суд совсем недавно, а для рассмотрения иска понадобится время. При этом остановка строительства газопровода возможна только на основании судебного решения.Он предположил, что за этой экологической организацией стоят группы, которые хотят блокировать российский проект в своих целях."Я абсолютно не удивлюсь, если NABU получил финансовую поддержку из США: Вашингтон всеми силами пытается остановить строительство газопровода и вполне мог договориться с экологами о подобных действиях против него", — добавил экономист.Он подчеркнул, что претензия NABU к проекту заключается в том, что он якобы повредил рифы.NABU оспорило разрешение BSH, которое одобрило укладку трубы в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море на участке в 16,5 километра. Оно действует до начала лета.Экологи считают, что "Северный поток — 2" разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей. Они усомнились, нужен ли Германии вообще этот проект."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи баржи "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что проект завершат в этом году.
https://ria.ru/20210504/potok-1731076468.html
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россия, северный поток — 2, германия, сша, украина

Эксперт оценил угрозу "Северному потоку — 2" от немецких экологов

15:04 04.05.2021 (обновлено: 16:38 04.05.2021)
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Кандидат экономических наук Леонид Хазанов не увидел серьезной угрозы "Северному потоку — 2" из-за иска немецких экологов (NABU).
По словам эксперта, они обратились в суд совсем недавно, а для рассмотрения иска понадобится время. При этом остановка строительства газопровода возможна только на основании судебного решения.

"NABU придется доказывать реальность вреда от Северного потока — 2", — приводит газета "Аргументы и факты" слова Хазанова.

Он предположил, что за этой экологической организацией стоят группы, которые хотят блокировать российский проект в своих целях.
"Я абсолютно не удивлюсь, если NABU получил финансовую поддержку из США: Вашингтон всеми силами пытается остановить строительство газопровода и вполне мог договориться с экологами о подобных действиях против него", — добавил экономист.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
11:25
Строительство "Северного потока — 2" может возобновиться в конце мая
Он подчеркнул, что претензия NABU к проекту заключается в том, что он якобы повредил рифы.
"Коралловые рифы вряд ли могут быть в Балтийском море (если только ископаемые): для кораллов оно холодновато. Скальным же или искусственным рифам "Северный поток — 2" вряд ли мог нанести существенный урон", — заключил эксперт.
NABU оспорило разрешение BSH, которое одобрило укладку трубы в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море на участке в 16,5 километра. Оно действует до начала лета.
Экологи считают, что "Северный поток — 2" разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей. Они усомнились, нужен ли Германии вообще этот проект.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи баржи "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что проект завершат в этом году.
Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 12:00В мире
Эксперты спрогнозировали "неизбежный исход" "Северного потока-2"
 
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