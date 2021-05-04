https://ria.ru/20210504/ugroza-1731101767.html

Эксперт оценил угрозу "Северному потоку — 2" от немецких экологов

Эксперт оценил угрозу "Северному потоку — 2" от немецких экологов

Кандидат экономических наук Леонид Хазанов не увидел серьезной угрозы "Северному потоку — 2" из-за иска немецких экологов (NABU). РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T15:04

2021-05-04T15:04

2021-05-04T16:38

россия

северный поток — 2

германия

сша

украина

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Экономист оценил вероятность остановки "Северного потока — 2"

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Кандидат экономических наук Леонид Хазанов не увидел серьезной угрозы "Северному потоку — 2" из-за иска немецких экологов (NABU).По словам эксперта, они обратились в суд совсем недавно, а для рассмотрения иска понадобится время. При этом остановка строительства газопровода возможна только на основании судебного решения.Он предположил, что за этой экологической организацией стоят группы, которые хотят блокировать российский проект в своих целях."Я абсолютно не удивлюсь, если NABU получил финансовую поддержку из США: Вашингтон всеми силами пытается остановить строительство газопровода и вполне мог договориться с экологами о подобных действиях против него", — добавил экономист.Он подчеркнул, что претензия NABU к проекту заключается в том, что он якобы повредил рифы.NABU оспорило разрешение BSH, которое одобрило укладку трубы в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море на участке в 16,5 километра. Оно действует до начала лета.Экологи считают, что "Северный поток — 2" разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей. Они усомнились, нужен ли Германии вообще этот проект."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи баржи "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что проект завершат в этом году.

https://ria.ru/20210504/potok-1731076468.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/gazoprovod-1730902086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, германия, сша, украина