https://ria.ru/20210504/trudolyubie-1731111184.html

Каждый пятый россиянин считает себя ленивым, показал опрос

Каждый пятый россиянин считает себя ленивым, показал опрос

Большинство россиян считают себя трудолюбивыми и не любят откладывать дела на потом, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T16:16

2021-05-04T16:16

2021-05-04T16:55

вциом

общество

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Большинство россиян считают себя трудолюбивыми и не любят откладывать дела на потом, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным опроса, 73% граждан считают себя скорее трудолюбивыми, 21% — скорее ленивыми, 6% затруднились ответить. Также две трети (66%) опрошенных обычно не откладывают дела на потом, 30% ответили, что это на них похоже, 4% затруднились ответить.Отмечается, что те, кто считает себя ленивым человеком, чаще всего среди причин называют отсутствие желания что-то делать (11%), откладывание дел на потом (9%) или нехватку времени (7%). При этом трудолюбивые респонденты уточнили, что считают себя таковыми, потому что много работают (30%), у них много забот, ведут домашнее хозяйство (18%), любят трудиться (15%), не нравится сидеть без дела (12%).Как указано в опросе, в целом чаще всего россияне, даже те, которые считают себя трудолюбивыми, ленятся выполнять бытовые дела (13%), а также убирать дом (10%), готовить еду (6%), а 14% не ленятся и делают все, 32% затруднились ответить.Уточняется, что термин "прокрастинация" большинство граждан (74%) не знают, однако те, кто о нем слышал, используют как синоним лени: 6% опрошенных объясняют его как откладывание дел на потом, а 4% — как нежелание чем-либо заниматься, безделье, 13% слышали, но затруднились дать ему определение.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 3 апреля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210330/len-1603374255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вциом, общество