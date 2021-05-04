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Наука
https://ria.ru/20210504/sputnik-1731073298.html
В "Роскосмосе" подтвердили восстановление работы метеоспутника "Метеор-М"
В "Роскосмосе" подтвердили восстановление работы метеоспутника "Метеор-М"
Российский метеорологический спутник "Метеор-М" №2, который потерял ориентацию, уже возобновил штатную работу, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T10:58
2021-05-04T10:58
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российский метеорологический спутник "Метеор-М" №2, который потерял ориентацию, уже возобновил штатную работу, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика ВНИИЭМ (входит в "Роскосмос").В пятницу российский радиолюбитель Дмитрий Пашков рассказал об отказе системы ориентации на "Метеоре-М" номер 2. Позже во ВНИИЭМ заявили РИА Новости, что по решению главного конструктора спутник выведен на постгарантийное обследование. В субботу Пашков сказал о восстановлении работоспособности аппарата."Космический аппарат "Метеор-М" номер 2, ранее выведенный на постгарантийное обследование, в настоящее время работает в штатном режиме. Функционал космического аппарата восстановлен", - сказал представитель пресс-службы ВНИИЭМ.Сейчас Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. На "Метеоре-М" номер 1, запущенном в 2009 году, полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная аппаратура. Его расчетный ресурс истек в 2014 году. "Метеор-М" номер 2, выведенный на орбиту в 2014 году, также работает за пределами гарантийного срока службы.Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный. В декабре 2019 года Роскосмос сообщил, что спутник "Метеор-М" номер 2-2, запущенный в июле 2019 года, столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и потерял ориентацию, но позже аппарат снова ввели в эксплуатацию.
https://ria.ru/20210429/kosmos-1730500897.html
https://ria.ru/20200206/1564364493.html
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россия, космос - риа наука, роскосмос

В "Роскосмосе" подтвердили восстановление работы метеоспутника "Метеор-М"

10:58 04.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСборка спутника "Метеор-М"
Сборка спутника Метеор-М - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российский метеорологический спутник "Метеор-М" №2, который потерял ориентацию, уже возобновил штатную работу, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика ВНИИЭМ (входит в "Роскосмос").
В пятницу российский радиолюбитель Дмитрий Пашков рассказал об отказе системы ориентации на "Метеоре-М" номер 2. Позже во ВНИИЭМ заявили РИА Новости, что по решению главного конструктора спутник выведен на постгарантийное обследование. В субботу Пашков сказал о восстановлении работоспособности аппарата.
Космический аппарат Метеор-М - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 15:09
На метеоспутнике "Метеор-М" отказала система ориентации
"Космический аппарат "Метеор-М" номер 2, ранее выведенный на постгарантийное обследование, в настоящее время работает в штатном режиме. Функционал космического аппарата восстановлен", - сказал представитель пресс-службы ВНИИЭМ.
Сейчас Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. На "Метеоре-М" номер 1, запущенном в 2009 году, полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная аппаратура. Его расчетный ресурс истек в 2014 году. "Метеор-М" номер 2, выведенный на орбиту в 2014 году, также работает за пределами гарантийного срока службы.
Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный. В декабре 2019 года Роскосмос сообщил, что спутник "Метеор-М" номер 2-2, запущенный в июле 2019 года, столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и потерял ориентацию, но позже аппарат снова ввели в эксплуатацию.
Спутник Метеор-М 2-2 - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
6 февраля 2020, 17:46Наука
На российском метеоспутнике "Метеор-М" произошел сбой
 
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