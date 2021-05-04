В "Роскосмосе" подтвердили восстановление работы метеоспутника "Метеор-М"
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российский метеорологический спутник "Метеор-М" №2, который потерял ориентацию, уже возобновил штатную работу, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика ВНИИЭМ (входит в "Роскосмос").
В пятницу российский радиолюбитель Дмитрий Пашков рассказал об отказе системы ориентации на "Метеоре-М" номер 2. Позже во ВНИИЭМ заявили РИА Новости, что по решению главного конструктора спутник выведен на постгарантийное обследование. В субботу Пашков сказал о восстановлении работоспособности аппарата.
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"Космический аппарат "Метеор-М" номер 2, ранее выведенный на постгарантийное обследование, в настоящее время работает в штатном режиме. Функционал космического аппарата восстановлен", - сказал представитель пресс-службы ВНИИЭМ.
Сейчас Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. На "Метеоре-М" номер 1, запущенном в 2009 году, полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная аппаратура. Его расчетный ресурс истек в 2014 году. "Метеор-М" номер 2, выведенный на орбиту в 2014 году, также работает за пределами гарантийного срока службы.
Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный. В декабре 2019 года Роскосмос сообщил, что спутник "Метеор-М" номер 2-2, запущенный в июле 2019 года, столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и потерял ориентацию, но позже аппарат снова ввели в эксплуатацию.
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