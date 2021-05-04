https://ria.ru/20210504/speysi-1731048666.html

Суд обязал раскрыть имя истца, обвинившего Спейси в домогательствах

Суд обязал раскрыть имя истца, обвинившего Спейси в домогательствах

Федеральный судья в Нью-Йорке обязал анонимного истца, обвинившего актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, раскрыть свое имя, сообщает издание... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T03:20

2021-05-04T03:20

2021-05-04T03:20

культура

кевин спейси

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Федеральный судья в Нью-Йорке обязал анонимного истца, обвинившего актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, раскрыть свое имя, сообщает издание Deadline.Звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп и мужчина, имя которого не называется, в сентябре 2020 года подали против американского актера и режиссера Кевина Спейси совместный иск о сексуальных домогательствах, предположительно, совершенных в 1980-х годах.Как сообщается, мужчина участвовал в разбирательстве под псевдонимом "C.D.". Теперь суд предоставил ему срок в 10 дней, чтобы раскрыть свое настоящее имя. Однако адвокаты мужчины уже уведомили суд, что эмоциональное состояние их клиента не позволяет ему продолжить участие в разбирательствах открыто, и он откажется от иска, пишет издание.Как считает судья Льюис Каплан, C.D. обсуждал домогательства со стороны Спейси с разными людьми, в том числе с Рэппом, а значит мужчина осознанно шел на риск и понимал, что кто-то из них может раскрыть его имя, и оно станет известно общественности.Крупный скандал вокруг Кевина Спейси начался с заявления Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему Рэппу, однако принес ему свои извинения. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20210430/kharassment-1730639234.html

https://ria.ru/20191211/1562242623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кевин спейси, сша, в мире