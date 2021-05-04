Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210504/speysi-1731048666.html
Суд обязал раскрыть имя истца, обвинившего Спейси в домогательствах
Суд обязал раскрыть имя истца, обвинившего Спейси в домогательствах
Федеральный судья в Нью-Йорке обязал анонимного истца, обвинившего актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, раскрыть свое имя, сообщает издание... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T03:20
2021-05-04T03:20
культура
кевин спейси
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150816/72/1508167220_0:0:4120:2318_1920x0_80_0_0_c4eee536680b2e382d4e37d208655e98.jpg
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Федеральный судья в Нью-Йорке обязал анонимного истца, обвинившего актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, раскрыть свое имя, сообщает издание Deadline.Звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп и мужчина, имя которого не называется, в сентябре 2020 года подали против американского актера и режиссера Кевина Спейси совместный иск о сексуальных домогательствах, предположительно, совершенных в 1980-х годах.Как сообщается, мужчина участвовал в разбирательстве под псевдонимом "C.D.". Теперь суд предоставил ему срок в 10 дней, чтобы раскрыть свое настоящее имя. Однако адвокаты мужчины уже уведомили суд, что эмоциональное состояние их клиента не позволяет ему продолжить участие в разбирательствах открыто, и он откажется от иска, пишет издание.Как считает судья Льюис Каплан, C.D. обсуждал домогательства со стороны Спейси с разными людьми, в том числе с Рэппом, а значит мужчина осознанно шел на риск и понимал, что кто-то из них может раскрыть его имя, и оно станет известно общественности.Крупный скандал вокруг Кевина Спейси начался с заявления Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему Рэппу, однако принес ему свои извинения. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20210430/kharassment-1730639234.html
https://ria.ru/20191211/1562242623.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150816/72/1508167220_464:0:4120:2742_1920x0_80_0_0_444a2e149125599729a6d1358bcea98b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кевин спейси, сша, в мире

Суд обязал раскрыть имя истца, обвинившего Спейси в домогательствах

03:20 04.05.2021
 
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello Актер Кевин Спейси
 Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Федеральный судья в Нью-Йорке обязал анонимного истца, обвинившего актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, раскрыть свое имя, сообщает издание Deadline.
Звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп и мужчина, имя которого не называется, в сентябре 2020 года подали против американского актера и режиссера Кевина Спейси совместный иск о сексуальных домогательствах, предположительно, совершенных в 1980-х годах.
Ноэль Кларк получает BAFTA за выдающийся вклад в кино на 74-й церемонии вручения премии в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 11:12Культура
Актера Ноэля Кларка лишили премии BAFTA после обвинений в домогательствах
Как сообщается, мужчина участвовал в разбирательстве под псевдонимом "C.D.". Теперь суд предоставил ему срок в 10 дней, чтобы раскрыть свое настоящее имя. Однако адвокаты мужчины уже уведомили суд, что эмоциональное состояние их клиента не позволяет ему продолжить участие в разбирательствах открыто, и он откажется от иска, пишет издание.
Как считает судья Льюис Каплан, C.D. обсуждал домогательства со стороны Спейси с разными людьми, в том числе с Рэппом, а значит мужчина осознанно шел на риск и понимал, что кто-то из них может раскрыть его имя, и оно станет известно общественности.
Крупный скандал вокруг Кевина Спейси начался с заявления Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему Рэппу, однако принес ему свои извинения. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.
Кьюба Гудинг-младший - РИА Новости, 1920, 11.12.2019
11 декабря 2019, 09:52Культура
Актера Кьюбу Гудинга-младшего обвинили в домогательствах
 
КультураКевин СпейсиСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19
03:24Сирийские средства ПВО отражают израильскую атаку
03:15В Мексике объявили трехдневный траур по погибшим при крушении метро
02:57Нетаньяху лишился права формировать правительство Израиля
02:50Историк рассказал, как шифровальный "фронт" помог СССР победить в войне
02:35Минобороны опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади
02:23Блинкен призвал добиваться от РФ "соблюдения международных обязательств"
02:16Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
02:13Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон
02:10Эксперт рассказал, как планировать отдых в этом году
01:55Тунисский депутат выступила в парламенте в бронежилете и шлеме
01:27Убивший афроамериканца экс-полицейский просит нового суда
01:24В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
01:11Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты
01:03Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии
00:47Пушков назвал единственно возможную форму существования Украины
00:35В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно мыть руки
00:31В Москве пройдет церемония переноса в Словакию частицы Вечного огня
00:28Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая и продлится три дня
00:13Венесуэла рассчитывает на широкий доступ к "ЭпиВакКороне"
Лента новостейМолния