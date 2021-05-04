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Медик оценил опасность сна рядом со смартфоном
Медик оценил опасность сна рядом со смартфоном
Не стоит использовать гаджеты и проверять электронную почту за час–два до сна, чтобы не возбуждать нервную систему и подготовить организм ко сну, рассказал... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T01:16
2021-05-04T01:16
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Не стоит использовать гаджеты и проверять электронную почту за час–два до сна, чтобы не возбуждать нервную систему и подготовить организм ко сну, рассказал агентству "Прайм" врач-сомнолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.Он советует, даже если вы проснулись ночью, не брать телефон и не смотреть на часы, чтобы проверить, сколько проспали и сколько еще осталось. По его словам, это тоже возбуждает нервную систему, а яркий свет от экрана разрушает мелатонин.Эксперт также рекомендует отказаться от умных гаджетов, которые якобы определяют фазы сна, потому что их достоверность еще не доказана, а на практике "приборы демонстрируют противоречивые результаты, не совпадающими с реальной картиной". Ведь чтобы проанализировать сон, нужно использовать показатели множества разных датчиков. С часами на запястье не проведешь серьезное глубокое исследование. По мнению врача, "золотым стандартом в таком случае является полисомнография".
https://ria.ru/20210430/smartfon-1730598348.html
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россия, общество

Медик оценил опасность сна рядом со смартфоном

01:16 04.05.2021
 
© Depositphotos / AllaSerebrinaЖенщина с телефоном в кровати
Женщина с телефоном в кровати - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Не стоит использовать гаджеты и проверять электронную почту за час–два до сна, чтобы не возбуждать нервную систему и подготовить организм ко сну, рассказал агентству "Прайм" врач-сомнолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.
"Просмотр новостей и любые стрессовые ситуации лучше отложить на следующий день. Гаджеты с собой в постель брать не следует. Все посторонние дела — просмотр телевизора, даже чтение с листа — все должно быть вне постели. Кровать должна использоваться только для сна", — считает специалист.
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Он советует, даже если вы проснулись ночью, не брать телефон и не смотреть на часы, чтобы проверить, сколько проспали и сколько еще осталось. По его словам, это тоже возбуждает нервную систему, а яркий свет от экрана разрушает мелатонин.
Эксперт также рекомендует отказаться от умных гаджетов, которые якобы определяют фазы сна, потому что их достоверность еще не доказана, а на практике "приборы демонстрируют противоречивые результаты, не совпадающими с реальной картиной". Ведь чтобы проанализировать сон, нужно использовать показатели множества разных датчиков. С часами на запястье не проведешь серьезное глубокое исследование. По мнению врача, "золотым стандартом в таком случае является полисомнография".
"Нужно изменить привычки: перестать пить кофе после 18.00, не заниматься силовыми упражнениями перед сном, откладывать электронные устройства и девайсы взрослым за полчаса до сна, а детям – минимум за час", — предлагает Новиков в качестве профилактики бессонницы.
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