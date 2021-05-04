https://ria.ru/20210504/son-1731045191.html

Медик оценил опасность сна рядом со смартфоном

Медик оценил опасность сна рядом со смартфоном

Не стоит использовать гаджеты и проверять электронную почту за час–два до сна, чтобы не возбуждать нервную систему и подготовить организм ко сну, рассказал... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T01:16

2021-05-04T01:16

2021-05-04T01:16

россия

общество

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Не стоит использовать гаджеты и проверять электронную почту за час–два до сна, чтобы не возбуждать нервную систему и подготовить организм ко сну, рассказал агентству "Прайм" врач-сомнолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.Он советует, даже если вы проснулись ночью, не брать телефон и не смотреть на часы, чтобы проверить, сколько проспали и сколько еще осталось. По его словам, это тоже возбуждает нервную систему, а яркий свет от экрана разрушает мелатонин.Эксперт также рекомендует отказаться от умных гаджетов, которые якобы определяют фазы сна, потому что их достоверность еще не доказана, а на практике "приборы демонстрируют противоречивые результаты, не совпадающими с реальной картиной". Ведь чтобы проанализировать сон, нужно использовать показатели множества разных датчиков. С часами на запястье не проведешь серьезное глубокое исследование. По мнению врача, "золотым стандартом в таком случае является полисомнография".

https://ria.ru/20210430/smartfon-1730598348.html

https://ria.ru/20210427/smartfon-1730072170.html

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