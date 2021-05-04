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Под Азовским морем пробурят первые скважины для поиска пресной воды
Под Азовским морем пробурят первые скважины для поиска пресной воды
Два судна ведут разведку пресной воды под Азовским морем, первые скважины пробурят в июле, сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T18:48
2021-05-04T20:49
россия
жкх
азовское море
марат хуснуллин
симферополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Два судна ведут разведку пресной воды под Азовским морем, первые скважины пробурят в июле, сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.В конце апреля глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что запасы пресной воды на этой территории большие, но результаты исследований ее качества станут известны в июне.Ранее Украина покрывала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. Правительство направило на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.Как отмечал Хуснуллин, острый дефицит воды в Крыму и Севастополе уже ликвидировали. Весной запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они будут давать городу от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день, что покроет потребности не менее 25 тысяч жителей, после ввода всего объекта — до 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20210426/krym-1730007470.html
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россия, жкх, азовское море, марат хуснуллин, симферополь

Под Азовским морем пробурят первые скважины для поиска пресной воды

18:48 04.05.2021 (обновлено: 20:49 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЕйский морской торговый порт
Ейский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Два судна ведут разведку пресной воды под Азовским морем, первые скважины пробурят в июле, сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
В конце апреля глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что запасы пресной воды на этой территории большие, но результаты исследований ее качества станут известны в июне.
Ранее Украина покрывала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. Правительство направило на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.
Как отмечал Хуснуллин, острый дефицит воды в Крыму и Севастополе уже ликвидировали. Весной запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они будут давать городу от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день, что покроет потребности не менее 25 тысяч жителей, после ввода всего объекта — до 100 тысяч человек.
Берег Азовского моря - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 16:08
Аксенов сообщил о больших запасах пресной воды под дном Азовского моря
 
РоссияЖКХАзовское мореМарат ХуснуллинСимферополь
 
 
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