Стали известны подробности скандала с украинскими туристами в Турции
16:29 04.05.2021 (обновлено: 16:31 04.05.2021)
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Работница турецкого отеля рассказала в интервью изданию "Страна.ua" подробности инцидента с украинскими туристами, из-за которых закрыли пятизвездочную Bosphorus Sorgun в Анталье.
О массовом нарушении мер по коронавирусу на "вечеринке" в гостинице стало известно благодаря опубликованным в соцсетях видео и фотографиям. Празднество прошло 2 мая, на Пасху.
"Вечеринка — это громко сказано. В честь праздника в обед сотрудники отеля в масках начали раздавать гостям у бассейна крашеные яйца, туристы были без масок. Это снял аниматор, он сам из Украины, но работает в другом отеле. Зачем он это сделал, неясно", — объяснила собеседница СМИ по имени Оксана.
Автор видео проник в гостиницу под видом гостя, уточнила она. Женщина предположила, что поводом для публикации "компромата" стала месть за увольнение или конкуренция. Представитель Bosphorus Sorgun подтвердил изданию, что фото и видео "вечеринки" сделал аниматор-украинец из другого отеля.
После скандала в гостиницу с проверкой приехали сотрудники турецкого Минздрава и губернатор города Эрсин Языджы, добавила Оксана. "Говорят, закрытие отелей — это такая показательная акция устрашения, чтобы другие насторожились. Ведь в остальных отелях тоже проходят вечеринки без масок", — подытожила она.
Ранее газета Türkiye сообщила, что власти аннулировали отелю в Анталье сертификат, позволяющий работать в пандемию. Причиной стало празднование постояльцами Пасхи вопреки жестким ограничениям по коронавирусу.
В Турции с 29 апреля по 17 мая действует локдаун из-за высоких показателей заболеваемости COVID-19: в частности, он подразумевает круглосуточный комендантский час — самый продолжительный в стране с начала пандемии.
Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила с ней авиасообщение с 15 апреля по 1 июня. Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, именно из этой страны россияне завезли больше всего мутировавших штаммов SARS-CoV-2.