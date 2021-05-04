https://ria.ru/20210504/skandal-1731112581.html

Стали известны подробности скандала с украинскими туристами в Турции

Стали известны подробности скандала с украинскими туристами в Турции

Работница турецкого отеля рассказала в интервью изданию "Страна.ua" подробности инцидента с украинскими туристами, из-за которых закрыли пятизвездочную... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T16:29

2021-05-04T16:29

2021-05-04T16:31

распространение коронавируса

эрсин языджи

коронавирус covid-19

анталья (провинция)

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

турция

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Работница турецкого отеля рассказала в интервью изданию "Страна.ua" подробности инцидента с украинскими туристами, из-за которых закрыли пятизвездочную Bosphorus Sorgun в Анталье.О массовом нарушении мер по коронавирусу на "вечеринке" в гостинице стало известно благодаря опубликованным в соцсетях видео и фотографиям. Празднество прошло 2 мая, на Пасху."Вечеринка — это громко сказано. В честь праздника в обед сотрудники отеля в масках начали раздавать гостям у бассейна крашеные яйца, туристы были без масок. Это снял аниматор, он сам из Украины, но работает в другом отеле. Зачем он это сделал, неясно", — объяснила собеседница СМИ по имени Оксана.Автор видео проник в гостиницу под видом гостя, уточнила она. Женщина предположила, что поводом для публикации "компромата" стала месть за увольнение или конкуренция. Представитель Bosphorus Sorgun подтвердил изданию, что фото и видео "вечеринки" сделал аниматор-украинец из другого отеля.После скандала в гостиницу с проверкой приехали сотрудники турецкого Минздрава и губернатор города Эрсин Языджы, добавила Оксана. "Говорят, закрытие отелей — это такая показательная акция устрашения, чтобы другие насторожились. Ведь в остальных отелях тоже проходят вечеринки без масок", — подытожила она. Ранее газета Türkiye сообщила, что власти аннулировали отелю в Анталье сертификат, позволяющий работать в пандемию. Причиной стало празднование постояльцами Пасхи вопреки жестким ограничениям по коронавирусу.В Турции с 29 апреля по 17 мая действует локдаун из-за высоких показателей заболеваемости COVID-19: в частности, он подразумевает круглосуточный комендантский час — самый продолжительный в стране с начала пандемии.Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила с ней авиасообщение с 15 апреля по 1 июня. Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, именно из этой страны россияне завезли больше всего мутировавших штаммов SARS-CoV-2.

https://ria.ru/20210426/otpusk-1729908028.html

https://ria.ru/20210423/egipet-1729672613.html

https://ria.ru/20210504/turtsiya-1731098694.html

анталья (провинция)

турция

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2021

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эрсин языджи, коронавирус covid-19, анталья (провинция), анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция