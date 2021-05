https://ria.ru/20210504/sietl-1731210094.html

В Сиэтле пройдет выставка "Бессмертный полк"

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Акция "Письма поколений" для ветеранов от молодежи, возложение цветов у мемориала ветеранам Второй мировой войны, онлайн-акция, концерт и фотовыставка "Бессмертный полк" и другие мероприятия пройдут 9 мая в Сиэтле, рассказал участник международного трека конкурса управленцев "Лидеры России" гражданин США Игорь Ноздрин, которого цитирует пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".Ранее организаторы дали старт новому треку "Лидеров России" для граждан других стран - "Международный". Глава МИД Сергей Лавров заявил, что финалисты международной части конкурса смогут получить вид на жительство в РФ, а победители - гражданство по ускоренной процедуре."На сегодняшний день на участие в треке "Международный" подали заявки граждане 80 государств. Среди зарегистрировавшихся - родившийся в Полтаве гражданин США Игорь Ноздрин... Ноздрин является председателем оргкомитета движения "Бессмертный полк" в городе Сиэтл, руководителем фестиваля "Русский Сиэтл", помощником президента Ассоциации ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также исполнительным директором организации "Российско-американская инициатива о сотрудничестве", - говорится в сообщении.В числе мероприятий, запланированных в Сиэтле на 9 мая, под его руководством пройдет акция "Письма поколений", в которой представители местных русских молодежных организаций от 9 до 24 лет напишут каждому из ветеранов письма, а потом доставят их лично и поздравят на дому. Кроме того, запланировано возложение цветов у мемориала ветеранам Второй мировой войны, онлайн-акция, концерт и фотовыставка "Бессмертный полк", которую готовят координаторы шествия из разных городов США."Запланирована запись видео-поздравлений ветеранов и жителей Сиэтла с Днем Победы от молодежи "Голоса поколений", акция "Георгиевская ленточка" и акция памяти Never Forget, в рамках которой 8 и 9 мая над некоторыми мостами и путепроводами Сиэтла представители оргкомитета "Бессмертного полка" вместе с русскоязычной молодежью города вывесят баннеры с надписью "Never Forget the Allied Victory in World War II", напоминающие проезжающим жителям о судьбоносной победе в истории человечества", - говорится в сообщении.Организация участника в 2021 году была отмечена настольной медалью и грамотой президента России за существенный вклад в проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, "а также за чуткое отношение и внимание к проживающим в штате Вашингтон ветеранам", добавили в пресс-службе."Я стал координатором "Бессмертного полка" в Сиэтле и начал работать с ветеранами, потому что хочу донести до людей, что память о наших ветеранах, сражавшихся с фашизмом, не должна угаснуть никогда. И те ветераны, которых осталось уже очень мало, не должны чувствовать себя забытыми", – сказал Ноздрин.По его словам, конкурс управленцев "Лидеры России" открывает перед участниками колоссальные возможности показать себя и познакомиться с выдающимися людьми, перенять у них опыт и поделиться своим."Уже на протяжении семи лет я мечтаю о российском гражданстве. Возможность получить его, став победителем конкурса, дает мне еще большую мотивацию. Наличие российского гражданства даст мне возможность чаще посещать Россию и позволит с чувством определенности и правовой защищенности заниматься подготовкой почвы для возможного переезда. Со своей стороны, я готов дать России свой опыт и навыки, которые приобрел, живя и работая в США. Вне зависимости от того, стану ли я победителем, я продолжу активно заниматься сохранением и продвижением русской истории, культуры, языка и веры, а Россия всегда будет для меня самой дорогой в мире страной", - поделился Ноздрин.

