"Ъ": правительство предложило ужесточить штрафы за превышение скорости
20:16 04.05.2021 (обновлено: 21:24 04.05.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазметка со знаками ограничения максимальной скорости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа согласовать позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час, сообщает "Ъ" со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
По информации газеты, официальный представитель Хуснуллина подтвердил, что вице-премьер дал такое поручение. К обсуждению инициативы вернулись по инициативе заммэра Москвы и главы столичного дептранса Максима Ликсутова, предлагавшего снизить нештрафуемый порог еще в прошлом году.
"Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения", — заявили "Ъ" в пресс-службе дептранса Москвы.
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В ведомстве привели данные ВОЗ, согласно которым вероятность летального исхода при наезде на пешехода на скорости 50 километров в час составляет 20 процентов, в то время как при фактически допустимой — с учетом нештрафуемого порога — скорости 80 километров в час она увеличивается на 60 процентов.
"Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 километров в час, а с нештрафуемым порогом — все сто, у пешехода вообще нет шансов выжить", — добавили в дептрансе.
В России водителей штрафуют за превышение допустимой скорости более чем на 20 километров в час. В МВД регулярно поступают предложения о снижении нештрафуемого порога до десяти километров в час.
Правительство ранее уже выступало с аналогичной инициативой, однако, как заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутаты ее не поддержали. Также против снижения нештрафуемого порога выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
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