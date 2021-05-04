https://ria.ru/20210504/shtrafy-1731135437.html

"Ъ": правительство предложило ужесточить штрафы за превышение скорости

"Ъ": правительство предложило ужесточить штрафы за превышение скорости

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа согласовать позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T20:16

2021-05-04T20:16

2021-05-04T21:24

россия

авто

марат хуснуллин

максим ликсутов

общество

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа согласовать позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час, сообщает "Ъ" со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. По информации газеты, официальный представитель Хуснуллина подтвердил, что вице-премьер дал такое поручение. К обсуждению инициативы вернулись по инициативе заммэра Москвы и главы столичного дептранса Максима Ликсутова, предлагавшего снизить нештрафуемый порог еще в прошлом году. В ведомстве привели данные ВОЗ, согласно которым вероятность летального исхода при наезде на пешехода на скорости 50 километров в час составляет 20 процентов, в то время как при фактически допустимой — с учетом нештрафуемого порога — скорости 80 километров в час она увеличивается на 60 процентов."Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 километров в час, а с нештрафуемым порогом — все сто, у пешехода вообще нет шансов выжить", — добавили в дептрансе.В России водителей штрафуют за превышение допустимой скорости более чем на 20 километров в час. В МВД регулярно поступают предложения о снижении нештрафуемого порога до десяти километров в час.Правительство ранее уже выступало с аналогичной инициативой, однако, как заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутаты ее не поддержали. Также против снижения нештрафуемого порога выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

https://ria.ru/20201120/shtrafy-1585519578.html

https://ria.ru/20201130/narusheniya-1586985528.html

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россия, авто, марат хуснуллин, максим ликсутов , общество