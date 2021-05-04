https://ria.ru/20210504/sertifikaty-1731129885.html
Сертификаты вакцинации начнут действовать в ЕС с июня
Сертификаты вакцинации начнут действовать в ЕС с июня
Европейский сертификат вакцинации от коронавируса со второй половины июня начнет действовать на всей территории ЕС, заявил премьер-министр Италии Марио Драги,... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T19:05
2021-05-04T19:05
2021-05-04T19:05
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
новости - туризм
марио драги
италия
вакцинация
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РИМ, 4 мая – РИА Новости. Европейский сертификат вакцинации от коронавируса со второй половины июня начнет действовать на всей территории ЕС, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, предложив туристам уже начинать бронировать путешествия на Апеннины."Наступило время бронировать поездки в Италию, мы ждем возможности снова вас принять", - сказал Драги, открывая пресс-конференцию по итогам виртуальной встречи министров туризма "большой двадцатки".По его словам, для восстановления туризма необходимы ясные и простые правила, которые позволят обеспечить безопасность путешественников."У нас есть национальный "зеленый сертификат", который позволит людям переезжать из региона в регион, и он будет действовать к середине мая. Со второй половины июня заработает пропуск вакцинации ЕС", - сказал Драги.Премьер Италии подчеркнул, что туризм будет играть решающую роль для восстановления страны, которая снова готова принимать гостей после вынужденного временного закрытия. Он добавил, что процесс снятия ограничительных мер в области туризма будет продолжен и ускорится."У меня нет сомнений, что туризм в Италии вернется и будет еще крепче, чем раньше", - сказал Драги.Говоря об итогах виртуальной встречи "туристической двадцатки", премьер отметил, что ее "руководящие принципы относительно будущего туризма предлагают четкую стратегию восстановления туризма во всем мире"."Они подчеркивают важную роль, которую туризм будет играть в восстановлении, а также подтверждают необходимость сделать туризм более инклюзивным, устойчивым, защищающим окружающую среду и вовлекающим местные сообщества", - сказал Драги.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, марио драги, италия, вакцинация
РИМ, 4 мая – РИА Новости.
Европейский сертификат вакцинации от коронавируса
со второй половины июня начнет действовать на всей территории ЕС, заявил премьер-министр Италии Марио Драги
, предложив туристам уже начинать бронировать путешествия на Апеннины.
"Наступило время бронировать поездки в Италию
, мы ждем возможности снова вас принять", - сказал Драги, открывая пресс-конференцию по итогам виртуальной встречи министров туризма "большой двадцатки".
По его словам, для восстановления туризма необходимы ясные и простые правила, которые позволят обеспечить безопасность путешественников.
"У нас есть национальный "зеленый сертификат", который позволит людям переезжать из региона в регион, и он будет действовать к середине мая. Со второй половины июня заработает пропуск вакцинации ЕС", - сказал Драги.
Премьер Италии подчеркнул, что туризм будет играть решающую роль для восстановления страны, которая снова готова принимать гостей после вынужденного временного закрытия. Он добавил, что процесс снятия ограничительных мер в области туризма будет продолжен и ускорится.
"У меня нет сомнений, что туризм в Италии вернется и будет еще крепче, чем раньше", - сказал Драги.
Говоря об итогах виртуальной встречи "туристической двадцатки", премьер отметил, что ее "руководящие принципы относительно будущего туризма предлагают четкую стратегию восстановления туризма во всем мире".
"Они подчеркивают важную роль, которую туризм будет играть в восстановлении, а также подтверждают необходимость сделать туризм более инклюзивным, устойчивым, защищающим окружающую среду и вовлекающим местные сообщества", - сказал Драги.