https://ria.ru/20210504/sanktsii-1731122572.html

Захарова оценила ущерб для экономики от санкций Запада

Захарова оценила ущерб для экономики от санкций Запада

Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила общий ущерб от санкций для России и стран Запада. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T17:50

2021-05-04T17:50

2021-05-04T17:50

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

сша

в мире

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила общий ущерб от санкций для России и стран Запада. Захарова подчеркнула, что введенные против России ограничения подрывают взаимное доверие между Москвой и Западом, а также вредят перспективам нормализации взаимоотношений. При этом дипломат назвала санкции "жестом отчаяния" США и Европы. По ее мнению, западные страны не смогли признать новую реальность, в которой у России есть право самостоятельно определить свой путь развития и выстраивания отношений с партнерами. "Им, видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением ее международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках", — предположила Захарова.Представитель МИД отметила, что сейчас Россия стремится к дедолларизации экономики и борется с зависимостью мира от американской валюты. Речь в частности идет о расширении расчетов в национальных валютах со странами БРИКС, ЕАЭС, а также Азии и Латинской Америки. Захарова подчеркнула, что Россия не намерена закрываться от мира, как того хотели бы инициаторы санкций, а наоборот всегда будет к сотрудничеству со всеми странами. Отношения Москвы и Запада ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев после госпереворота в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Еще одним фактором стало воссоединение России с Крымом после референдума на полуострове. Нашу страну обвиняют во вмешательстве в дела Украины, в выборы в западных странах и кибератаках. Последним витком напряженности стали обвинения Чехии в адрес российских спецслужб в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, после чего последовала взаимная высылка дипломатов и сотрудников посольств.В Москве неоднократно отвергали все обвинения, называя их абсурдными, голословными и надуманными, заявляя, что Запад использует обвинения в "агрессии" как предлоги для наращивания военного присутствия вблизи российских границ.

https://ria.ru/20210501/sderzhivanie-1730832759.html

https://ria.ru/20210430/sanktsii-1730753119.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, сша, в мире