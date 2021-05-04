https://ria.ru/20210504/sanktsii-1731122572.html
Захарова оценила ущерб для экономики от санкций Запада
Захарова оценила ущерб для экономики от санкций Запада
Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила общий ущерб от санкций для России и стран Запада. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T17:50
2021-05-04T17:50
2021-05-04T17:50
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила общий ущерб от санкций для России и стран Запада. Захарова подчеркнула, что введенные против России ограничения подрывают взаимное доверие между Москвой и Западом, а также вредят перспективам нормализации взаимоотношений. При этом дипломат назвала санкции "жестом отчаяния" США и Европы. По ее мнению, западные страны не смогли признать новую реальность, в которой у России есть право самостоятельно определить свой путь развития и выстраивания отношений с партнерами. "Им, видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением ее международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках", — предположила Захарова.Представитель МИД отметила, что сейчас Россия стремится к дедолларизации экономики и борется с зависимостью мира от американской валюты. Речь в частности идет о расширении расчетов в национальных валютах со странами БРИКС, ЕАЭС, а также Азии и Латинской Америки. Захарова подчеркнула, что Россия не намерена закрываться от мира, как того хотели бы инициаторы санкций, а наоборот всегда будет к сотрудничеству со всеми странами. Отношения Москвы и Запада ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев после госпереворота в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Еще одним фактором стало воссоединение России с Крымом после референдума на полуострове. Нашу страну обвиняют во вмешательстве в дела Украины, в выборы в западных странах и кибератаках. Последним витком напряженности стали обвинения Чехии в адрес российских спецслужб в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, после чего последовала взаимная высылка дипломатов и сотрудников посольств.В Москве неоднократно отвергали все обвинения, называя их абсурдными, голословными и надуманными, заявляя, что Запад использует обвинения в "агрессии" как предлоги для наращивания военного присутствия вблизи российских границ.
https://ria.ru/20210501/sderzhivanie-1730832759.html
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, сша, в мире
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
оценила общий ущерб от санкций для России
и стран Запада.
"Эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику. Оценки обоюдного ущерба разнятся и носят субъективный характер, но исчисляются сотнями миллиардов долларов", — сказала она в интервью RT
.
Захарова подчеркнула, что введенные против России ограничения подрывают взаимное доверие между Москвой и Западом, а также вредят перспективам нормализации взаимоотношений.
При этом дипломат назвала санкции "жестом отчаяния" США
и Европы
. По ее мнению, западные страны не смогли признать новую реальность, в которой у России есть право самостоятельно определить свой путь развития и выстраивания отношений с партнерами.
"Им, видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением ее международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках", — предположила Захарова.
Представитель МИД отметила, что сейчас Россия стремится к дедолларизации экономики и борется с зависимостью мира от американской валюты. Речь в частности идет о расширении расчетов в национальных валютах со странами БРИКС
, ЕАЭС
, а также Азии
и Латинской Америки
.
Захарова подчеркнула, что Россия не намерена закрываться от мира, как того хотели бы инициаторы санкций, а наоборот всегда будет к сотрудничеству со всеми странами.
Отношения Москвы и Запада ухудшились на фоне ситуации в Донбассе
, где Киев после госпереворота в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР
и ДНР
. Еще одним фактором стало воссоединение России с Крымом после референдума на полуострове. Нашу страну обвиняют во вмешательстве в дела Украины
, в выборы в западных странах и кибератаках. Последним витком напряженности стали обвинения Чехии
в адрес российских спецслужб в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, после чего последовала взаимная высылка дипломатов и сотрудников посольств.
В Москве неоднократно отвергали все обвинения, называя их абсурдными, голословными и надуманными, заявляя, что Запад использует обвинения в "агрессии" как предлоги для наращивания военного присутствия вблизи российских границ.