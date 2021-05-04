https://ria.ru/20210504/rubl-1731125831.html

Эксперт оценил вероятность укрепления рубля до 70 за доллар

Эксперт оценил вероятность укрепления рубля до 70 за доллар

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков оценил вероятность укрепления российской валюты до показателя в 70 рублей за доллар. Его... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T18:16

2021-05-04T18:16

2021-05-04T18:46

россия

дональд трамп

джо байден

сша

доллар

рубль

экономика

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков оценил вероятность укрепления российской валюты до показателя в 70 рублей за доллар. Его цитирует "Вечерняя Москва".По словам эксперта, серьезного укрепления рубля ждать не стоит. Он напомнил, как в прошлом году бывший президент США Дональд Трамп вложил в экономику страны несколько триллионов долларов в качестве стимулирующей меры. В связи с этим многие прогнозировали разгон инфляции в Штатах, однако этого не произошло, отметил Юденков. По его мнению, денежные вливания вместе с увеличением налогов в целом повысят неустойчивость экономики США. Юденков предположил, что это может привести к росту рубля по отношению к американской валюте. Однако не стоит думать, что при таких условиях доллар будет стоить дешевле 70 рублей в этом году, уточнил специалист."Скорее всего, в ближайшее время мы увидим американскую валюту на отметках 72-73 рубля", — подытожил он.

https://ria.ru/20210503/dollar-1731025017.html

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россия, дональд трамп, джо байден, сша, доллар, рубль, экономика