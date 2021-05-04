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Эксперт оценил вероятность укрепления рубля до 70 за доллар
Эксперт оценил вероятность укрепления рубля до 70 за доллар
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков оценил вероятность укрепления российской валюты до показателя в 70 рублей за доллар. Его... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T18:16
2021-05-04T18:46
россия
дональд трамп
джо байден
сша
доллар
рубль
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков оценил вероятность укрепления российской валюты до показателя в 70 рублей за доллар. Его цитирует "Вечерняя Москва".По словам эксперта, серьезного укрепления рубля ждать не стоит. Он напомнил, как в прошлом году бывший президент США Дональд Трамп вложил в экономику страны несколько триллионов долларов в качестве стимулирующей меры. В связи с этим многие прогнозировали разгон инфляции в Штатах, однако этого не произошло, отметил Юденков. По его мнению, денежные вливания вместе с увеличением налогов в целом повысят неустойчивость экономики США. Юденков предположил, что это может привести к росту рубля по отношению к американской валюте. Однако не стоит думать, что при таких условиях доллар будет стоить дешевле 70 рублей в этом году, уточнил специалист."Скорее всего, в ближайшее время мы увидим американскую валюту на отметках 72-73 рубля", — подытожил он.
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россия, дональд трамп, джо байден, сша, доллар, рубль, экономика

Эксперт оценил вероятность укрепления рубля до 70 за доллар

18:16 04.05.2021 (обновлено: 18:46 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков оценил вероятность укрепления российской валюты до показателя в 70 рублей за доллар. Его цитирует "Вечерняя Москва".
По словам эксперта, серьезного укрепления рубля ждать не стоит. Он напомнил, как в прошлом году бывший президент США Дональд Трамп вложил в экономику страны несколько триллионов долларов в качестве стимулирующей меры. В связи с этим многие прогнозировали разгон инфляции в Штатах, однако этого не произошло, отметил Юденков.
"Новый президент продолжает вливания средств в американскую экономику, и все теперь замерли в ожидании того, что, несмотря на повышение налогов для богатых, в экономике свободные деньги сыграют на повышение инфляции и на то, что доллар как мировая валютная единица начнет шататься", — сказал эксперт.
По его мнению, денежные вливания вместе с увеличением налогов в целом повысят неустойчивость экономики США. Юденков предположил, что это может привести к росту рубля по отношению к американской валюте. Однако не стоит думать, что при таких условиях доллар будет стоить дешевле 70 рублей в этом году, уточнил специалист.
"Скорее всего, в ближайшее время мы увидим американскую валюту на отметках 72-73 рубля", — подытожил он.
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
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