https://ria.ru/20210504/ranenie-1731143165.html

Украинский снайпер ранил ополченца в ЛНР, заявили в Луганске

Украинский снайпер ранил ополченца в ЛНР, заявили в Луганске

Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ранен в результате огня снайпера, заявили во вторник журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T21:40

2021-05-04T21:40

2021-05-04T21:40

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УГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ранен в результате огня снайпера, заявили во вторник журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в течение минувших суток два раза открывали огонь по территории республики.По данным пресс-службы, во вторник в 13.25 "по приказу комбрига (Сергея) Войченко" военные 14-й бригады ВСУ с позиций вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Крымское "открыли прицельный снайперский огонь по району населенного пункта Смелое", который контролирует ЛНР. "В результате подлого обстрела пулевое ранение получил военнослужащий Народной милиции", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, в настоящий момент сотруднику Народной милиции оказана квалифицированная медицинская помощь. "Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, с целью исключения случаев фальсификации учетных данных о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских боевиков", - добавил представитель пресс-службы.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210504/donetsk-1731124273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сцкк, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире