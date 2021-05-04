Украинский снайпер ранил ополченца в ЛНР, заявили в Луганске
© AP Photo / Petro ZadorozhnyyУкраинские военные в Луганске
© AP Photo / Petro Zadorozhnyy
УГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ранен в результате огня снайпера, заявили во вторник журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в течение минувших суток два раза открывали огонь по территории республики.
По данным пресс-службы, во вторник в 13.25 "по приказу комбрига (Сергея) Войченко" военные 14-й бригады ВСУ с позиций вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Крымское "открыли прицельный снайперский огонь по району населенного пункта Смелое", который контролирует ЛНР. "В результате подлого обстрела пулевое ранение получил военнослужащий Народной милиции", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, в настоящий момент сотруднику Народной милиции оказана квалифицированная медицинская помощь. "Факты нарушения в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, с целью исключения случаев фальсификации учетных данных о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских боевиков", - добавил представитель пресс-службы.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.