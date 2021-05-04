Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210504/proisshestviya-1731119550.html
Уральский адвокат прятал наркотики в лесу в деловом костюме и на лыжах
Уральский адвокат прятал наркотики в лесу в деловом костюме и на лыжах
Адвокат из Свердловской области в деловом костюме и на лыжах привлек внимание росгвардейца, когда прятал наркотики в лесу в Нефтеюганском районе ХМАО, в итоге у РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T17:21
2021-05-04T17:21
россия
югра
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
свердловская область
нефтеюганский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мая - РИА Новости. Адвокат из Свердловской области в деловом костюме и на лыжах привлек внимание росгвардейца, когда прятал наркотики в лесу в Нефтеюганском районе ХМАО, в итоге у юриста нашли три килограмма запрещенных веществ, наган и поддельное удостоверение следователя, сообщает СУСК по Югре.Согласно данным следствия, в начале марта 2021 года адвокат из Свердловской области приехал на иномарке в Югру "с целью распространения наркотических средств", часть которых он решил спрятать в лесном массиве недалеко от садового товарищества в Нефтеюганском районе."В указанный день злоумышленник попал в поле зрения сотрудника управления Росгвардии по ХМАО-Югре, осуществляющего утреннюю пробежку, внимание которого привлекло то, что мужчина, одетый в деловой костюм, встал на лыжи и проследовал в глубь леса, где бросил в кусты небольшие свертки и сфотографировал их", - говорится в сообщении.Росгвардеец передал информацию в полицию, а прибывшие на вызов сотрудники МВД задержали мужчину в костюме. При нем они нашли более трех килограммов наркотиков, упакованных в свертки, а также револьвер системы Нагана, 20 самодельных патронов, гильзы, пули и поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета РФ, подчеркнули в ведомстве.Таким образом, по информации следствия, в отношении адвоката возбудили уголовные дела по статьям о незаконном хранении оружия, а также о покушении на сбыт наркотиков. Подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается.
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/narkotiki-1576349618.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/narkotiki-1576400040.html
россия
свердловская область
нефтеюганский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, югра, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), свердловская область, нефтеюганский район, происшествия

Уральский адвокат прятал наркотики в лесу в деловом костюме и на лыжах

17:21 04.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мая - РИА Новости. Адвокат из Свердловской области в деловом костюме и на лыжах привлек внимание росгвардейца, когда прятал наркотики в лесу в Нефтеюганском районе ХМАО, в итоге у юриста нашли три килограмма запрещенных веществ, наган и поддельное удостоверение следователя, сообщает СУСК по Югре.
Согласно данным следствия, в начале марта 2021 года адвокат из Свердловской области приехал на иномарке в Югру "с целью распространения наркотических средств", часть которых он решил спрятать в лесном массиве недалеко от садового товарищества в Нефтеюганском районе.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа 2020, 18:31
В Альметьевске мужчина делал "закладки" в сопровождении жены и ребенка
"В указанный день злоумышленник попал в поле зрения сотрудника управления Росгвардии по ХМАО-Югре, осуществляющего утреннюю пробежку, внимание которого привлекло то, что мужчина, одетый в деловой костюм, встал на лыжи и проследовал в глубь леса, где бросил в кусты небольшие свертки и сфотографировал их", - говорится в сообщении.
Росгвардеец передал информацию в полицию, а прибывшие на вызов сотрудники МВД задержали мужчину в костюме. При нем они нашли более трех килограммов наркотиков, упакованных в свертки, а также револьвер системы Нагана, 20 самодельных патронов, гильзы, пули и поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета РФ, подчеркнули в ведомстве.
Таким образом, по информации следствия, в отношении адвоката возбудили уголовные дела по статьям о незаконном хранении оружия, а также о покушении на сбыт наркотиков. Подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается.
Конопля - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа 2020, 19:28
Обладатель марихуаны выдал себя кроссовками с изображением конопли
 
РоссияЮграФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Свердловская областьНефтеюганский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19
03:24Сирийские средства ПВО отражают израильскую атаку
03:15В Мексике объявили трехдневный траур по погибшим при крушении метро
02:57Нетаньяху лишился права формировать правительство Израиля
02:50Историк рассказал, как шифровальный "фронт" помог СССР победить в войне
02:35Минобороны опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади
02:23Блинкен призвал добиваться от РФ "соблюдения международных обязательств"
02:16Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
02:13Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон
02:10Эксперт рассказал, как планировать отдых в этом году
01:55Тунисский депутат выступила в парламенте в бронежилете и шлеме
01:27Убивший афроамериканца экс-полицейский просит нового суда
01:24В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
01:11Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты
01:03Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии
00:47Пушков назвал единственно возможную форму существования Украины
00:35В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно мыть руки
00:31В Москве пройдет церемония переноса в Словакию частицы Вечного огня
00:28Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая и продлится три дня
00:13Венесуэла рассчитывает на широкий доступ к "ЭпиВакКороне"
Лента новостейМолния