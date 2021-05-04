https://ria.ru/20210504/proisshestviya-1731119550.html

Уральский адвокат прятал наркотики в лесу в деловом костюме и на лыжах

Уральский адвокат прятал наркотики в лесу в деловом костюме и на лыжах

Адвокат из Свердловской области в деловом костюме и на лыжах привлек внимание росгвардейца, когда прятал наркотики в лесу в Нефтеюганском районе ХМАО, в итоге у РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T17:21

2021-05-04T17:21

2021-05-04T17:21

россия

югра

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

свердловская область

нефтеюганский район

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мая - РИА Новости. Адвокат из Свердловской области в деловом костюме и на лыжах привлек внимание росгвардейца, когда прятал наркотики в лесу в Нефтеюганском районе ХМАО, в итоге у юриста нашли три килограмма запрещенных веществ, наган и поддельное удостоверение следователя, сообщает СУСК по Югре.Согласно данным следствия, в начале марта 2021 года адвокат из Свердловской области приехал на иномарке в Югру "с целью распространения наркотических средств", часть которых он решил спрятать в лесном массиве недалеко от садового товарищества в Нефтеюганском районе."В указанный день злоумышленник попал в поле зрения сотрудника управления Росгвардии по ХМАО-Югре, осуществляющего утреннюю пробежку, внимание которого привлекло то, что мужчина, одетый в деловой костюм, встал на лыжи и проследовал в глубь леса, где бросил в кусты небольшие свертки и сфотографировал их", - говорится в сообщении.Росгвардеец передал информацию в полицию, а прибывшие на вызов сотрудники МВД задержали мужчину в костюме. При нем они нашли более трех килограммов наркотиков, упакованных в свертки, а также револьвер системы Нагана, 20 самодельных патронов, гильзы, пули и поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета РФ, подчеркнули в ведомстве.Таким образом, по информации следствия, в отношении адвоката возбудили уголовные дела по статьям о незаконном хранении оружия, а также о покушении на сбыт наркотиков. Подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается.

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/narkotiki-1576349618.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/narkotiki-1576400040.html

россия

свердловская область

нефтеюганский район

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россия, югра, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), свердловская область, нефтеюганский район, происшествия