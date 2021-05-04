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Гомельский суд вынес приговор сторонникам Тихановской
Гомельский суд вынес приговор сторонникам Тихановской
Суд в Гомеле вынес обвинительный приговор четырем членам команды экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, они в совокупности получили 24,5... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T16:03
2021-05-04T16:08
светлана тихановская
кгб белоруссии
александр лукашенко
генеральная прокуратура рф
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 4 мая - РИА Новости. Суд в Гомеле вынес обвинительный приговор четырем членам команды экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, они в совокупности получили 24,5 года лишения свободы, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Гомельской области республики.По ее данным, в суде рассматривалось дело в отношении доверенного лица, а также трех членов инициативной группы Тихановской."С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Железнодорожного района Гомеля постановил обвинительный приговор... Им (фигурантам - ред.) назначено наказание в виде шести лет лишения свободы каждому. При этом 53-летнему жителю за счет преступления, предусмотренного статьей 369 Уголовного кодекса Республики Беларусь, назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.Отмечается также, что мужчинам отбывание наказания определено в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а женщине – в колонии общего режима.В пресс-службе также отметили, что обвиняемым инкриминированы приготовление к участию в массовых беспорядках и приготовлению к захвату зданий и сооружений группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, доверенному лицу бывшего кандидата в президенты инкриминировано публичное оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей. По данным прокуратуры, в ходе судебного заседания обвиняемые свою вину не признали. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован или опротестован в течение десяти дней со дня его провозглашения, а обвиняемыми, содержащимися под стражей, в тот же срок – со дня вручения копии приговора.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами, считает победителем выборов Тихановскую. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская также является фигурантом уголовных дел, белорусской стороной она включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. В Минске добиваются ее выдачи.
https://ria.ru/20210329/protest-1603299691.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210403/tikhanovskaya-1604117782.html
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светлана тихановская, кгб белоруссии, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, минск, белоруссия, в мире

Гомельский суд вынес приговор сторонникам Тихановской

16:03 04.05.2021 (обновлено: 16:08 04.05.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 4 мая - РИА Новости. Суд в Гомеле вынес обвинительный приговор четырем членам команды экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, они в совокупности получили 24,5 года лишения свободы, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Гомельской области республики.
По ее данным, в суде рассматривалось дело в отношении доверенного лица, а также трех членов инициативной группы Тихановской.
"С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Железнодорожного района Гомеля постановил обвинительный приговор... Им (фигурантам - ред.) назначено наказание в виде шести лет лишения свободы каждому. При этом 53-летнему жителю за счет преступления, предусмотренного статьей 369 Уголовного кодекса Республики Беларусь, назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.
Отмечается также, что мужчинам отбывание наказания определено в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а женщине – в колонии общего режима.
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В пресс-службе также отметили, что обвиняемым инкриминированы приготовление к участию в массовых беспорядках и приготовлению к захвату зданий и сооружений группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, доверенному лицу бывшего кандидата в президенты инкриминировано публичное оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей. По данным прокуратуры, в ходе судебного заседания обвиняемые свою вину не признали. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован или опротестован в течение десяти дней со дня его провозглашения, а обвиняемыми, содержащимися под стражей, в тот же срок – со дня вручения копии приговора.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами, считает победителем выборов Тихановскую. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская также является фигурантом уголовных дел, белорусской стороной она включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. В Минске добиваются ее выдачи.

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Светлана ТихановскаяКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоГенеральная прокуратура РФМинскБелоруссияВ мире
 
 
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