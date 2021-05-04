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Россияне оценили, как майские праздники повлияют на их кошелек
Россияне оценили, как майские праздники повлияют на их кошелек
Треть опрошенных опасаются снижения доходов из-за длинных майских каникул, при этом каждый десятый гражданин, напротив, надеется увеличить свои заработки,... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T07:40
2021-05-04T14:58
россия
общество
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Треть опрошенных опасаются снижения доходов из-за длинных майских каникул, при этом каждый десятый гражданин, напротив, надеется увеличить свои заработки, говорится в исследовании онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.При этом и недавняя новость о дополнительных выходных в целом никак не повлияла на планы людей. Большинство (67,8%), несмотря на дополнительные нерабочие дни, останутся дома, как и собирались изначально. Каждый четвертый (27,3%) поедет за город, а еще 3,5% опрошенных станут клиентами экскурсионного туризма. При этом лишь 1,5% респондентов сообщили о планах отдохнуть на курортах (в стране или за ее пределами).В итоге почти 46% опрошенных хотели бы, чтобы длинные майские праздники стали ежегодной традицией, при этом каждый третий гражданин выразил желание иметь продолжительные майские каникулы. Остальные к данному вопросу относятся нейтрально.При этом, если ради увеличения майских праздников придется пожертвовать новогодними каникулами, против этой идеи выступают уже 57,1%.Исследование проводилось в конце апреля, в нем приняли участие полторы тысячи человек по всей России.
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россия, общество

Россияне оценили, как майские праздники повлияют на их кошелек

07:40 04.05.2021 (обновлено: 14:58 04.05.2021)
 
© Depositphotos / gregoryleeКошелек
Кошелек - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© Depositphotos / gregorylee
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Треть опрошенных опасаются снижения доходов из-за длинных майских каникул, при этом каждый десятый гражданин, напротив, надеется увеличить свои заработки, говорится в исследовании онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Около 56,6% опрошенных считают, что дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на их финансовое положение. Еще 33,8% респондентов опасаются, что их доход может снизиться, а 9,6% надеются, что смогут заработать больше", — выяснили эксперты.

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При этом и недавняя новость о дополнительных выходных в целом никак не повлияла на планы людей. Большинство (67,8%), несмотря на дополнительные нерабочие дни, останутся дома, как и собирались изначально. Каждый четвертый (27,3%) поедет за город, а еще 3,5% опрошенных станут клиентами экскурсионного туризма. При этом лишь 1,5% респондентов сообщили о планах отдохнуть на курортах (в стране или за ее пределами).
В итоге почти 46% опрошенных хотели бы, чтобы длинные майские праздники стали ежегодной традицией, при этом каждый третий гражданин выразил желание иметь продолжительные майские каникулы. Остальные к данному вопросу относятся нейтрально.
При этом, если ради увеличения майских праздников придется пожертвовать новогодними каникулами, против этой идеи выступают уже 57,1%.
Исследование проводилось в конце апреля, в нем приняли участие полторы тысячи человек по всей России.
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