https://ria.ru/20210504/pozhar-1731133171.html

При пожаре в частном доме в Югре погибли двое детей и взрослый

При пожаре в частном доме в Югре погибли двое детей и взрослый

Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в городе Пыть-Ях (ХМАО), сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T19:47

2021-05-04T19:47

2021-05-04T19:47

россия

ханты-мансийский автономный округ

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пыть-ях

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мая - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в городе Пыть-Ях (ХМАО), сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.Согласно информации окружного управления МЧС, пожар произошел около 18.15 (16.15 мск) в одноэтажном деревянном доме. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать менее чем за 10 минут, площадь возгорания составила 9 квадратных метров."Прокуратурой Пыть-Яха организована проверка по факту гибели трех человек, в том числе двух несовершеннолетних детей, в результате пожара, произошедшего 4 мая в частном доме", - сказал собеседник агентства.Надзорный орган, в частности, планирует дать оценку соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб, полноте действий и решений в отношении указанной семьи со стороны органов профилактики, пояснили в ведомстве.Как уточнили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

https://ria.ru/20210501/pozhar-1730803362.html

https://ria.ru/20210504/pozhar-1731081277.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

пыть-ях

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пыть-ях, происшествия