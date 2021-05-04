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При пожаре в частном доме в Югре погибли двое детей и взрослый
При пожаре в частном доме в Югре погибли двое детей и взрослый
Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в городе Пыть-Ях (ХМАО), сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T19:47
2021-05-04T19:47
россия
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пыть-ях
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мая - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в городе Пыть-Ях (ХМАО), сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.Согласно информации окружного управления МЧС, пожар произошел около 18.15 (16.15 мск) в одноэтажном деревянном доме. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать менее чем за 10 минут, площадь возгорания составила 9 квадратных метров."Прокуратурой Пыть-Яха организована проверка по факту гибели трех человек, в том числе двух несовершеннолетних детей, в результате пожара, произошедшего 4 мая в частном доме", - сказал собеседник агентства.Надзорный орган, в частности, планирует дать оценку соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб, полноте действий и решений в отношении указанной семьи со стороны органов профилактики, пояснили в ведомстве.Как уточнили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
https://ria.ru/20210501/pozhar-1730803362.html
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россия
ханты-мансийский автономный округ
пыть-ях
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россия, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пыть-ях, происшествия

При пожаре в частном доме в Югре погибли двое детей и взрослый

19:47 04.05.2021
 
© РИА НовостиПожарная машина, скорая помощь
Пожарная машина, скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мая - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в городе Пыть-Ях (ХМАО), сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
Согласно информации окружного управления МЧС, пожар произошел около 18.15 (16.15 мск) в одноэтажном деревянном доме. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать менее чем за 10 минут, площадь возгорания составила 9 квадратных метров.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 08:39
Названа возможная причина пожара в Пермском крае, где погибли двое детей
"Прокуратурой Пыть-Яха организована проверка по факту гибели трех человек, в том числе двух несовершеннолетних детей, в результате пожара, произошедшего 4 мая в частном доме", - сказал собеседник агентства.
Надзорный орган, в частности, планирует дать оценку соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб, полноте действий и решений в отношении указанной семьи со стороны органов профилактики, пояснили в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
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РоссияХанты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пыть-ЯхПроисшествия
 
 
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