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Площадь пожара в нацпарке "Хвалынский" выросла до трех гектаров

Площадь пожара в нацпарке "Хвалынский" выросла до трех гектаров

Площадь пожара в национальном парке "Хвалынский" в Саратовской области увеличилась до 3 гектаров, сообщила прокуратура региона в своем Instagram. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T15:40

2021-05-04T15:40

2021-05-04T16:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хвалынский район

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Площадь пожара в национальном парке "Хвалынский" в Саратовской области увеличилась до 3 гектаров, сообщила прокуратура региона в своем Instagram.Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что пожаром в национальном парке "Хвалынский" охвачено 2 гектара леса, тушение огня осложняется сильным ветром. Глава региона поставил задачу принять меры по недопущению распространения огня на населенные пункты. В главке МЧС по региону уточнили, что тушить пожар начали в 12.00 (11.00 мск), угрозы населенным пунктам нет."На территории Хвалынского района вблизи села Старая Яблонка горит лес на площади 3 гектара. В тушении пожара принимают участие 35 человек и три единицы спецтехники. Локализацию пожара затрудняет сильный ветер. Прокуратурой скоординирована работа всех заинтересованных ведомств по локализации и ликвидации пожара", - говорится в сообщении.Уточняется, что ситуация находится на контроле прокуратуры, на место возгорания в лесу выехал хвалынский городской прокурор Сергей Паршин.

хвалынский район

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хвалынский район, саратовская область, происшествия