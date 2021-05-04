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Площадь пожара в нацпарке "Хвалынский" выросла до трех гектаров
Площадь пожара в нацпарке "Хвалынский" выросла до трех гектаров
Площадь пожара в национальном парке "Хвалынский" в Саратовской области увеличилась до 3 гектаров, сообщила прокуратура региона в своем Instagram. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T15:40
2021-05-04T16:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хвалынский район
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Площадь пожара в национальном парке "Хвалынский" в Саратовской области увеличилась до 3 гектаров, сообщила прокуратура региона в своем Instagram.Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что пожаром в национальном парке "Хвалынский" охвачено 2 гектара леса, тушение огня осложняется сильным ветром. Глава региона поставил задачу принять меры по недопущению распространения огня на населенные пункты. В главке МЧС по региону уточнили, что тушить пожар начали в 12.00 (11.00 мск), угрозы населенным пунктам нет."На территории Хвалынского района вблизи села Старая Яблонка горит лес на площади 3 гектара. В тушении пожара принимают участие 35 человек и три единицы спецтехники. Локализацию пожара затрудняет сильный ветер. Прокуратурой скоординирована работа всех заинтересованных ведомств по локализации и ликвидации пожара", - говорится в сообщении.Уточняется, что ситуация находится на контроле прокуратуры, на место возгорания в лесу выехал хвалынский городской прокурор Сергей Паршин.
хвалынский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хвалынский район, саратовская область, происшествия

Площадь пожара в нацпарке "Хвалынский" выросла до трех гектаров

15:40 04.05.2021 (обновлено: 16:58 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудник службы спасения города Сочи на месте природного пожара в Лазаревском районе около села Барановка на территории Сочинского национального парка
Сотрудник службы спасения города Сочи на месте природного пожара в Лазаревском районе около села Барановка на территории Сочинского национального парка - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Площадь пожара в национальном парке "Хвалынский" в Саратовской области увеличилась до 3 гектаров, сообщила прокуратура региона в своем Instagram.
Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что пожаром в национальном парке "Хвалынский" охвачено 2 гектара леса, тушение огня осложняется сильным ветром. Глава региона поставил задачу принять меры по недопущению распространения огня на населенные пункты. В главке МЧС по региону уточнили, что тушить пожар начали в 12.00 (11.00 мск), угрозы населенным пунктам нет.
"На территории Хвалынского района вблизи села Старая Яблонка горит лес на площади 3 гектара. В тушении пожара принимают участие 35 человек и три единицы спецтехники. Локализацию пожара затрудняет сильный ветер. Прокуратурой скоординирована работа всех заинтересованных ведомств по локализации и ликвидации пожара", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ситуация находится на контроле прокуратуры, на место возгорания в лесу выехал хвалынский городской прокурор Сергей Паршин.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хвалынский районСаратовская областьПроисшествия
 
 
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