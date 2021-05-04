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Бастрыкину доложат о расследовании дела о пожаре в московском отеле
Бастрыкину доложат о расследовании дела о пожаре в московском отеле
Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о пожаре в отеле в Москве, где погибли люди, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T15:35
2021-05-04T15:35
пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о пожаре в отеле в Москве, где погибли люди, сообщается на сайте СК РФ.Пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в ночь на 4 мая. В 04.18 пожар локализовали, а в 04.30 ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Изначально ГУМЧС сообщало, что погибли три человека, но позже уточняло, что погибших нет. Как сообщили РИА Новости в департаменте образования, пострадавшие при пожаре в отеле в Москве приехали на слет кадет из разных регионов РФ.Как сообщает СК РФ, при пожаре скончались два человека, девять госпитализированы. Среди госпитализированных - четверо детей, сейчас их жизни ничто не угрожает.По факту пожара было возбуждено дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека"."Председатель СК России поручил ГСУ СК РФ по городу Москве доложить о ходе расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей... оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека", - говорится в сообщении.Кроме того, он поручил следователям выяснить правомерность и роль организаторов мероприятия для кадет."Ход и результаты расследования поставлены председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/pozhar-1731091415.html
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пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, происшествия

Бастрыкину доложат о расследовании дела о пожаре в московском отеле

15:35 04.05.2021
 
© Фото : департамент ГОЧСиПБПожар в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в Москве
Пожар в гостинице Вечный зов-Кожуховская в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© Фото : департамент ГОЧСиПБ
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о пожаре в отеле в Москве, где погибли люди, сообщается на сайте СК РФ.
Пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в ночь на 4 мая. В 04.18 пожар локализовали, а в 04.30 ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Изначально ГУМЧС сообщало, что погибли три человека, но позже уточняло, что погибших нет. Как сообщили РИА Новости в департаменте образования, пострадавшие при пожаре в отеле в Москве приехали на слет кадет из разных регионов РФ.
Пожар в гостинице Вечный зов-Кожуховская в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 13:47В России
Число жертв пожара в гостинице в Москве увеличилось
Как сообщает СК РФ, при пожаре скончались два человека, девять госпитализированы. Среди госпитализированных - четверо детей, сейчас их жизни ничто не угрожает.
По факту пожара было возбуждено дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".
"Председатель СК России поручил ГСУ СК РФ по городу Москве доложить о ходе расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей... оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека", - говорится в сообщении.
Кроме того, он поручил следователям выяснить правомерность и роль организаторов мероприятия для кадет.
"Ход и результаты расследования поставлены председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Пожар в гостинице Вечный зов-Кожуховская в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 12:16
Опубликованы кадры пожара в гостинице на юго-востоке Москвы
 
Пожар в отеле "Вечный зов — Кожуховская" в МосквеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваПроисшествия
 
 
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