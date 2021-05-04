https://ria.ru/20210504/pozhar-1731081277.html

Число погибших при пожаре в гостинице в Москве выросло до двух

Число погибших при пожаре в гостинице в Москве выросло до двух

Двое пострадавших взрослых скончались после пожара в гостинице в Москве, один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии, состояние пострадавших... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T12:05

2021-05-04T12:05

2021-05-04T13:44

пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Двое пострадавших взрослых скончались после пожара в гостинице в Москве, один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии, состояние пострадавших госпитализированных детей удовлетворительное, сообщила РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее сообщалось, что пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская". В 04.18 пожар локализовали, а в 04.30 ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Изначально ГУМЧС сообщало, что погибли три человека, но позже сообщило, что погибших нет.В пресс-службе депздрава отметили, что на место пожара на 6-й Кожуховскую улицу в течение 7 минут прибыли 4 бригады Центра экстренной медицинской помощи и 15 бригад скрой медицинской помощи."В результате пожара 14 человек были госпитализированы, из них 8 детей. Двое пострадавших взрослых скончались. Один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии", - сообщили в пресс-службе.В пресс-службе добавили, что детям оказывается помощь, угрозы для их жизни нет."Детям, находящимся в стационарах, медицинская помощь оказывается в полном объеме, их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет", - сообщили в пресс-службе департамента.

https://realty.ria.ru/20210503/bezopasnost-1729973138.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара в гостинице на юго-востоке Москвы Возгорание в гостинице "Вечный зов" на юго-востоке столицы, около станции метро "Кожуховская", локализовали в 04:18, а в 04:30 его ликвидировали на площади ста квадратных метров. 2021-05-04T12:05 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, москва, происшествия