https://ria.ru/20210504/pozhar-1731066963.html

СК сообщил об одном погибшем при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

СК сообщил об одном погибшем при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

Один человек погиб при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T10:12

2021-05-04T10:12

2021-05-04T12:14

пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет.Возгорание произошло в гостинице "Вечный зов — Кожуховская". В 04:18 пожар локализовали, а в 04:30 ликвидировали на площади ста квадратных метров. Изначально главк МЧС сообщал о трех погибших, но позже уточнял, что их нет. В экстренных службах РИА Новости рассказали о 18 пострадавших.Следователи возбудили уголовное дело по 238-й статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти человека.У отеля "Вечный зов — Кожуховская" три звезды, круглосуточная стойка регистрации. Он находится на юго-востоке Москвы, в районе третьего транспортного кольца, недалеко от метро "Кожуховская". Располагает номерами от 16 до 23 квадратных метров, цена за ночь — полторы-три тысячи рублей.

https://ria.ru/20210504/pozhar-1731051883.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия