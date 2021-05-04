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СК сообщил об одном погибшем при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы
СК сообщил об одном погибшем при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы
Один человек погиб при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T10:12
2021-05-04T12:14
пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет.Возгорание произошло в гостинице "Вечный зов — Кожуховская". В 04:18 пожар локализовали, а в 04:30 ликвидировали на площади ста квадратных метров. Изначально главк МЧС сообщал о трех погибших, но позже уточнял, что их нет. В экстренных службах РИА Новости рассказали о 18 пострадавших.Следователи возбудили уголовное дело по 238-й статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти человека.У отеля "Вечный зов — Кожуховская" три звезды, круглосуточная стойка регистрации. Он находится на юго-востоке Москвы, в районе третьего транспортного кольца, недалеко от метро "Кожуховская". Располагает номерами от 16 до 23 квадратных метров, цена за ночь — полторы-три тысячи рублей.
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пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

СК сообщил об одном погибшем при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

10:12 04.05.2021 (обновлено: 12:14 04.05.2021)
 
© Фото : департамент ГОЧСиПБПожар в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в Москве
Пожар в гостинице Вечный зов-Кожуховская в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© Фото : департамент ГОЧСиПБ
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет.
Возгорание произошло в гостинице "Вечный зов — Кожуховская". В 04:18 пожар локализовали, а в 04:30 ликвидировали на площади ста квадратных метров.
Изначально главк МЧС сообщал о трех погибших, но позже уточнял, что их нет. В экстренных службах РИА Новости рассказали о 18 пострадавших.
Следователи возбудили уголовное дело по 238-й статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти человека.
У отеля "Вечный зов — Кожуховская" три звезды, круглосуточная стойка регистрации. Он находится на юго-востоке Москвы, в районе третьего транспортного кольца, недалеко от метро "Кожуховская".
Располагает номерами от 16 до 23 квадратных метров, цена за ночь — полторы-три тысячи рублей.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
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Пожар в отеле "Вечный зов — Кожуховская" в МосквеСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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