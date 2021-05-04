https://ria.ru/20210504/pozhar-1731061439.html

В Москве при пожаре в гостинице пострадали 18 человек

В Москве при пожаре в гостинице пострадали 18 человек

При пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы пострадали 18 человек, среди которых десять детей, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T09:34

2021-05-04T09:34

2021-05-04T13:44

пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. При пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы пострадали 18 человек, среди которых десять детей, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.Ранее сообщалось, что пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская". В 04.18 пожар локализовали, а в 04.30 ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Изначально ГУМЧС сообщало, что погибли три человека, но позже уточнило, погибших нет."Пострадали 18 человек, среди которых десять детей, из них 14 человек, в том числе восемь детей, госпитализированы", - сказал собеседник агентства.У отеля "Вечный зов-Кожуховская" три звёзды, круглосуточная стойка регистрации. Он находится на юго-востоке Москвы, в районе третьего транспортного кольца недалеко от метро "Кожуховская". Располагает номерами от 16 до 23 квадратных метров, цена за ночь - от 1,5 тысяч за двухместный эконом-класса до 2,8 тысяч рублей категории делюкс.

https://ria.ru/20210503/pozhar-1730955935.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара в гостинице на юго-востоке Москвы Возгорание в гостинице "Вечный зов" на юго-востоке столицы, около станции метро "Кожуховская", локализовали в 04:18, а в 04:30 его ликвидировали на площади ста квадратных метров. 2021-05-04T09:34 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, москва, происшествия