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В Москве при пожаре в гостинице пострадали 18 человек
В Москве при пожаре в гостинице пострадали 18 человек
При пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы пострадали 18 человек, среди которых десять детей, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T09:34
2021-05-04T13:44
пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. При пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы пострадали 18 человек, среди которых десять детей, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.Ранее сообщалось, что пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская". В 04.18 пожар локализовали, а в 04.30 ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Изначально ГУМЧС сообщало, что погибли три человека, но позже уточнило, погибших нет."Пострадали 18 человек, среди которых десять детей, из них 14 человек, в том числе восемь детей, госпитализированы", - сказал собеседник агентства.У отеля "Вечный зов-Кожуховская" три звёзды, круглосуточная стойка регистрации. Он находится на юго-востоке Москвы, в районе третьего транспортного кольца недалеко от метро "Кожуховская". Располагает номерами от 16 до 23 квадратных метров, цена за ночь - от 1,5 тысяч за двухместный эконом-класса до 2,8 тысяч рублей категории делюкс.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Кадры с места пожара в гостинице на юго-востоке Москвы
Возгорание в гостинице "Вечный зов" на юго-востоке столицы, около станции метро "Кожуховская", локализовали в 04:18, а в 04:30 его ликвидировали на площади ста квадратных метров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, москва, происшествия

В Москве при пожаре в гостинице пострадали 18 человек

09:34 04.05.2021 (обновлено: 13:44 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС во время тушения пожара на складе лакокрасочных материалов на 1-й Магистральной улице в Москве. 10 марта 2019
Сотрудники МЧС во время тушения пожара на складе лакокрасочных материалов на 1-й Магистральной улице в Москве. 10 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. При пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы пострадали 18 человек, среди которых десять детей, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская". В 04.18 пожар локализовали, а в 04.30 ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Изначально ГУМЧС сообщало, что погибли три человека, но позже уточнило, погибших нет.
"Пострадали 18 человек, среди которых десять детей, из них 14 человек, в том числе восемь детей, госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
У отеля "Вечный зов-Кожуховская" три звёзды, круглосуточная стойка регистрации. Он находится на юго-востоке Москвы, в районе третьего транспортного кольца недалеко от метро "Кожуховская". Располагает номерами от 16 до 23 квадратных метров, цена за ночь - от 1,5 тысяч за двухместный эконом-класса до 2,8 тысяч рублей категории делюкс.
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Пожар в отеле "Вечный зов — Кожуховская" в МосквеМоскваПроисшествия
 
 
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