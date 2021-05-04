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В Москве при пожаре в гостинице пострадали 18 человек
В Москве при пожаре в гостинице пострадали 18 человек
При пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы пострадали 18 человек, среди которых десять детей, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T09:34
2021-05-04T09:34
2021-05-04T13:44
пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. При пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы пострадали 18 человек, среди которых десять детей, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.Ранее сообщалось, что пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская". В 04.18 пожар локализовали, а в 04.30 ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Изначально ГУМЧС сообщало, что погибли три человека, но позже уточнило, погибших нет."Пострадали 18 человек, среди которых десять детей, из них 14 человек, в том числе восемь детей, госпитализированы", - сказал собеседник агентства.У отеля "Вечный зов-Кожуховская" три звёзды, круглосуточная стойка регистрации. Он находится на юго-востоке Москвы, в районе третьего транспортного кольца недалеко от метро "Кожуховская". Располагает номерами от 16 до 23 квадратных метров, цена за ночь - от 1,5 тысяч за двухместный эконом-класса до 2,8 тысяч рублей категории делюкс.
https://ria.ru/20210503/pozhar-1730955935.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места пожара в гостинице на юго-востоке Москвы
Возгорание в гостинице "Вечный зов" на юго-востоке столицы, около станции метро "Кожуховская", локализовали в 04:18, а в 04:30 его ликвидировали на площади ста квадратных метров.
2021-05-04T09:34
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PT1M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, москва, происшествия
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости.
При пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы
пострадали 18 человек, среди которых десять детей, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская". В 04.18 пожар локализовали, а в 04.30 ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Изначально ГУМЧС сообщало, что погибли три человека, но позже уточнило, погибших нет.
"Пострадали 18 человек, среди которых десять детей, из них 14 человек, в том числе восемь детей, госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
У отеля "Вечный зов-Кожуховская" три звёзды, круглосуточная стойка регистрации. Он находится на юго-востоке Москвы, в районе третьего транспортного кольца недалеко от метро "Кожуховская". Располагает номерами от 16 до 23 квадратных метров, цена за ночь - от 1,5 тысяч за двухместный эконом-класса до 2,8 тысяч рублей категории делюкс.