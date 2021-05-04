https://ria.ru/20210504/pozhar-1731055212.html

В Перми загорелся склад пластиковой продукции

В Перми загорелся склад пластиковой продукции

Склад с пластиковой продукцией загорелся на окраине Перми во вторник утром, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, погибших и пострадавших нет,... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T08:13

2021-05-04T08:13

2021-05-04T08:13

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пермь

происшествия

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ПЕРМЬ, 4 мая - РИА Новости. Склад с пластиковой продукцией загорелся на окраине Перми во вторник утром, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.По данным краевого МЧС, информация о пожаре в складском помещении на улице Васильева поступила к дежурному около 7.22 (5.22 мск). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения шел дым с первого этажа кирпичного двухэтажного здания, в котором хранится различная пластиковая продукция."Площадь пожара в настоящий момент составляет 800 кв.метров. Погибших и пострадавших нет. Угроза распространения пожара на соседние строения отсутствует", - говорится в сообщении.Уточняется, что к тушению пожара привлечены 69 сотрудников и 18 единиц техники.

https://ria.ru/20210504/pozhar-1731051883.html

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермь, происшествия