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В Перми загорелся склад пластиковой продукции
В Перми загорелся склад пластиковой продукции
Склад с пластиковой продукцией загорелся на окраине Перми во вторник утром, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, погибших и пострадавших нет,... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T08:13
2021-05-04T08:13
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 4 мая - РИА Новости. Склад с пластиковой продукцией загорелся на окраине Перми во вторник утром, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.По данным краевого МЧС, информация о пожаре в складском помещении на улице Васильева поступила к дежурному около 7.22 (5.22 мск). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения шел дым с первого этажа кирпичного двухэтажного здания, в котором хранится различная пластиковая продукция."Площадь пожара в настоящий момент составляет 800 кв.метров. Погибших и пострадавших нет. Угроза распространения пожара на соседние строения отсутствует", - говорится в сообщении.Уточняется, что к тушению пожара привлечены 69 сотрудников и 18 единиц техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермь, происшествия

В Перми загорелся склад пластиковой продукции

08:13 04.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПожарные и спасатели МЧС работают в центре Москвы на Новослободской улице, где произошел пожар в здании культурного центра ГУ МВД РФ
Пожарные и спасатели МЧС работают в центре Москвы на Новослободской улице, где произошел пожар в здании культурного центра ГУ МВД РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕРМЬ, 4 мая - РИА Новости. Склад с пластиковой продукцией загорелся на окраине Перми во вторник утром, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.
По данным краевого МЧС, информация о пожаре в складском помещении на улице Васильева поступила к дежурному около 7.22 (5.22 мск). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения шел дым с первого этажа кирпичного двухэтажного здания, в котором хранится различная пластиковая продукция.
"Площадь пожара в настоящий момент составляет 800 кв.метров. Погибших и пострадавших нет. Угроза распространения пожара на соседние строения отсутствует", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению пожара привлечены 69 сотрудников и 18 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПермьПроисшествия
 
 
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