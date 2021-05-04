https://ria.ru/20210504/pozhar-1731051883.html

Два человека попали в реанимацию после пожара в отеле в Москве

Два человека попали в реанимацию после пожара в отеле в Москве

ГУ МЧС уточнило, что на пожаре на юго-западе Москвы погибших нет, два человека в реанимации. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T06:50

2021-05-04T06:50

2021-05-04T12:14

пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ГУ МЧС уточнило, что на пожаре на юго-западе Москвы погибших нет, два человека в реанимации.По данным ГУ МЧС, во время тушения пожара спасены 305 человек, семь человек пострадали. Троим потребовались реанимационные действия, один человек пришёл в сознание."Реанимация двух человек продолжается. Погибших нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что пожар произошел в гостинице на юго-востоке Москвы, погибли три человека. В 04.18 пожар локализовали и в 04.30 ликвидировали на площади 100 квадратных метров.

https://ria.ru/20210503/pozhar-1730955935.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия