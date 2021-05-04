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Два человека попали в реанимацию после пожара в отеле в Москве
Два человека попали в реанимацию после пожара в отеле в Москве
ГУ МЧС уточнило, что на пожаре на юго-западе Москвы погибших нет, два человека в реанимации. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T06:50
2021-05-04T06:50
2021-05-04T12:14
пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ГУ МЧС уточнило, что на пожаре на юго-западе Москвы погибших нет, два человека в реанимации.По данным ГУ МЧС, во время тушения пожара спасены 305 человек, семь человек пострадали. Троим потребовались реанимационные действия, один человек пришёл в сознание."Реанимация двух человек продолжается. Погибших нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что пожар произошел в гостинице на юго-востоке Москвы, погибли три человека. В 04.18 пожар локализовали и в 04.30 ликвидировали на площади 100 квадратных метров.
https://ria.ru/20210503/pozhar-1730955935.html
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пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия