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Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая
Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая
Переменная облачность, местами кратковременные дожди и до плюс 15 градусов тепла ожидают москвичей в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T10:41
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погода
москва
общество
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и до плюс 15 градусов тепла ожидают москвичей в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Михаил Леус."В праздничный день 9 Мая нас ожидает переменная облачность, местами кратковременные дожди и совсем не жарко. Днем плюс 13-15 в столице, 11-16 в Подмосковье", — сказал Леус.
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погода, москва, общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая

10:41 04.05.2021 (обновлено: 12:06 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка", посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и до плюс 15 градусов тепла ожидают москвичей в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Михаил Леус.
"В праздничный день 9 Мая нас ожидает переменная облачность, местами кратковременные дожди и совсем не жарко. Днем плюс 13-15 в столице, 11-16 в Подмосковье", — сказал Леус.
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