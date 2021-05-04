https://ria.ru/20210504/pogoda-1731071297.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая

Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая

Переменная облачность, местами кратковременные дожди и до плюс 15 градусов тепла ожидают москвичей в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T10:41

2021-05-04T10:41

2021-05-04T12:06

погода

москва

общество

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и до плюс 15 градусов тепла ожидают москвичей в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Михаил Леус."В праздничный день 9 Мая нас ожидает переменная облачность, местами кратковременные дожди и совсем не жарко. Днем плюс 13-15 в столице, 11-16 в Подмосковье", — сказал Леус.

https://ria.ru/20210427/pogoda-1730076239.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество