https://ria.ru/20210504/pogoda-1731071297.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая
Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая
Переменная облачность, местами кратковременные дожди и до плюс 15 градусов тепла ожидают москвичей в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T10:41
2021-05-04T10:41
2021-05-04T12:06
погода
москва
общество
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и до плюс 15 градусов тепла ожидают москвичей в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Михаил Леус."В праздничный день 9 Мая нас ожидает переменная облачность, местами кратковременные дожди и совсем не жарко. Днем плюс 13-15 в столице, 11-16 в Подмосковье", — сказал Леус.
https://ria.ru/20210427/pogoda-1730076239.html
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