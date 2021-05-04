https://ria.ru/20210504/pogoda-1731053085.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до среды, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T07:27

2021-05-04T07:27

2021-05-04T07:27

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до среды, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о ветре с порывами 15-17 метров в секунду действует в Москве до 13.00 пятого мая, в Подмосковье - 12.00 пятого мая.

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/pogoda-1730894718.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество