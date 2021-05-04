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Спасатели предупредили жителей Подмосковья о сильном ветре
Спасатели предупредили жителей Подмосковья о сильном ветре
Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре до 23.00 вторника, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T10:38
2021-05-04T10:38
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре до 23.00 вторника, сообщается на сайте ведомства."Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайший час с сохранением до 23:00 4 мая в Московской области ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Машину советуют поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), общество

Спасатели предупредили жителей Подмосковья о сильном ветре

10:38 04.05.2021
 
© РИА Новости / Геннадий ШишкинПоследствия ночного разгула стихии во Владивостоке
Последствия ночного разгула стихии во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре до 23.00 вторника, сообщается на сайте ведомства.
"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайший час с сохранением до 23:00 4 мая в Московской области ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Машину советуют поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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